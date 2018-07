Migranti | sbarcati i 450 migranti a Pozzallo Salvini | Vittoria politica

Sbarcati a Pozzallo i Migranti delle navi ferme in rada : Ieri sera a Pozzallo sono Sbarcati i migranti che si trovavano sulle navi ferme in rada . Dopo l'ok del ministro Salvini sono stati accolti.

I Migranti sbarcati dalla Diciotti : "Eravamo terrorizzati - non volevamo fare male a nessuno" : "Non abbiamo aggredito nessuno ci sono stati 5-10 minuti di grande confusione e paura, ma non volevamo fare del male ad alcuno. Eravamo terrorizzati non volevano tornare in Libia. Eravamo pronti a tuffarci in mare e a rischiare la vita piuttosto che ritornare a terra", a riportare le voci dei migranti sbarcati dalla nave Diciotti della Guardia costiera italiana è Sahar Ibrahim, l'operatrice italo-egiziana di Unicef/InterSos a bordo dalla ...