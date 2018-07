Migranti | sindaco Pozzallo | pronti accogliere i 266 della nave Gdf

Migranti : sindaco Lampedusa - nave con 450 a bordo non fa rotta verso l'isola : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) - "Non mi risulta che la barca con 450 Migranti a bordo stia facendo rotta verso Lampedusa. Non so chi abbia diffuso questa notizia, ma è falsa. So che è nelle vicinanze ma solo per raggiungere la Sicilia". Lo ha detto all'Adnkronos Salvatore Martello, il sindaco di Lamp

Migranti : sindaco Lampedusa - nave con 450 a bordo non fa rotta verso l’isola : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) – “Non mi risulta che la barca con 450 Migranti a bordo stia facendo rotta verso Lampedusa. Non so chi abbia diffuso questa notizia, ma è falsa. So che è nelle vicinanze ma solo per raggiungere la Sicilia”. Lo ha detto all’Adnkronos Salvatore Martello, il sindaco di Lampedusa che sta seguendo quanto accade nel Mediterraneo. C’è una grossa imbarcazione a due piani, un peschereccio carico ...

Migranti : sindaco Lampedusa - nave con 450 a bordo non fa rotta verso l’isola : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) – “Non mi risulta che la barca con 450 Migranti a bordo stia facendo rotta verso Lampedusa. Non so chi abbia diffuso questa notizia, ma è falsa. So che è nelle vicinanze ma solo per raggiungere la Sicilia”. Lo ha detto all’Adnkronos Salvatore Martello, il sindaco di Lampedusa che sta seguendo quanto accade nel Mediterraneo. C’è una grossa imbarcazione a due piani, un peschereccio ...

Diciotti a Trapani - il sindaco contro Salvini che intanto sigla l'asse europeo anti Migranti : Italia, Austria e Germania hanno confermato la loro disponibilità a cooperare nella politica dei rifugiati per portare "ordine" all'attuale situazione migratoria dell'Unione europea. Lo hanno...

Migranti : sindaco Pozzallo - gestione hotspot rinnovata - fiducia in pm : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - "L’Amministrazione comunale di Pozzallo esprime pieno e totale sostegno all’operato delle forze di polizia e della magistratura con la speranza che la vicenda si possa concludere nel più breve tempo possibile". Lo dice il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, a propos

Diciotti a Trapani - il sindaco contro Salvini che intanto sigla l'asse europeo anti Migranti : Italia, Austria e Germania hanno confermato la loro disponibilità a cooperare nella politica dei rifugiati per portare "ordine" all'attuale situazione migratoria dell'Unione europea. Lo hanno...

Migranti : sindaco Pozzallo - gestione hotspot rinnovata - fiducia in pm : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – “L’Amministrazione comunale di Pozzallo esprime pieno e totale sostegno all’operato delle forze di polizia e della magistratura con la speranza che la vicenda si possa concludere nel più breve tempo possibile”. Lo dice il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, a proposito del rinvio a giudizio di sei dipendenti comunali con l’accusa di falso, truffa e frode nelle pubbliche ...

Diciotti a Trapani - il sindaco contro Salvini che intanto sigla l'asse europea anti Migranti : Italia, Austria e Germania hanno confermato la loro disponibilità a cooperare nella politica dei rifugiati per portare "ordine" all'attuale situazione migratoria dell'Unione europea. Lo hanno...

Trapani - il sindaco : 'Salvini se la prenda con quelli più grossi di lui - non con i Migranti' : Articolo aggiornato alle ore 10,17 del 12 luglio 2018 Ore 9,52 Presidio antirazzista al grido 'Restiamo umani' al molo Ronciglio di Trapani. Magliette, bandane e cappelli rossi colorano il sit-in ...

Trapani - il sindaco : "Salvini se la prenda con quelli più grossi di lui - non con i Migranti" : Ore 9,59 "Salvini è un personaggio di una certa stazza... se li prenda con quelli più grossi di lui non con i migranti. I flussi non si governano con gli spot o inseguendo punti percentuali di consenso". Lo ha detto il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, al molo Ronciglio per accogliere i migranti a bordo di nave Diciotti, rivendicando "lo spirito di accoglienza della città" e invitando ...

Trapani - il sindaco : 'Salvini se la prenda con quelli più grossi lui - non con i Migranti' : Ore 9,59 'Salvini è un personaggio di una certa stazza... se li prenda con quelli più grossi di lui non con i migranti. I flussi non si governano con gli spot o inseguendo punti percentuali di ...

Salvini - circolare Viminale sui Migranti/ Sindaco Orlando : “Ministro ossessionato - così agevole le mafie” : Matteo Salvini e la stretta sui migranti, la replica dell’Unhcr: “Lo incontreremo, l’Italia rimanga generosa”. L'agenzia dell'Onu incontrerà la prossima settimana il ministro dell'interno(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 18:40:00 GMT)

Migranti : sindaco Trapani - circolare Salvini limitata da poca conoscenza (2) : (AdnKronos) - Resta, però, a monte di ogni provvedimento, una necessità: "E' necessario farsi sentire in Europa, altrimenti tutto, anche questa circolare, si riduce a propaganda elettorale - avverte Tranchida -. Bisogna riscrivere le regole, serve una corresponsabilità di tutti gli Stati membri perc

Migranti : sindaco Trapani - circolare Salvini limitata da poca conoscenza : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "Il provvedimento non può essere contestato tout court. L'obiettivo di limitare gli abusi è pienamente condivisibile, così come la velocizzazione dell'iter. Ma la circolare contiene anche dei limiti legati al fatto che forse il ministro non vive e non conosce pienamente