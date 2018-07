Mafia : gestisce clan dai domiciliari - in carcere boss 81enne : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) – Nonostante fosse ai domiciliari aveva continuato a tenere le redini della famiglia mafiosa, impartendo ordini e contattando affiliati per gestire gli affari del clan. Così per Filippo Milone, 81 anni, capoMafia della famiglia dei barcellonesi, si sono spalancate le porte del carcere. I carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia ...