Giulia Grillo | uomo cerca di avvicinarsi al ministro Video ospedale Napoli Del Mare

Napoli - all'Ospedale del Mare tentata aggressione al Ministro Giulia Grillo : &qout;La situazione è gravissima -tuona il Ministro Grillo durante un'intervista- Chiudere un reparto per partecipare ad una festa è grave. Non accetterà scaricabarili &qout;. Tre inchieste per ...

Il ministro Giulia Grillo : «Io vaccino - fatelo anche voi» : È mattiniero il bambino, si muove di continuo. Ma il pomeriggio dorme, è come me». Mentre parla, guarda e si accarezza la pancia, che al quinto mese inoltrato è ancora piccola. Il ministro Giulia Grillo si è svegliata con la notizia dello scandalo della sanità lucana, ed è già in ufficio da ore. Confessa, mentre ci sediamo sui divani di pelle bianca di una sala del ministero della Sanità, che, a ogni dolorino, chiamerebbe subito la ginecologa. E ...

Napoli. Tentata aggressione al ministro della Salute Giulia Grillo : Momenti di paura per il ministro della Salute. Un uomo ha tentato di aggredire Giulia Grillo al suo ingresso nell’ospedale

Vaccini - senatrice M5S a Giulia Grillo : 'Autocertificazione? Le auguro che i genitori dichiarino il vero' : 'Le auguro che tutti quelli che firmano l'autocertificazione dichiarino il vero così potrà portare il suo bimbo al nido senza patemi d'animo'. Elena Fattori , senatrice del Movimento 5 Stelle , si ...

Il ministro della Salute Giulia Grillo annuncia : “Sono incinta e farò vaccinare mio figlio” : Il ministro della Salute Giulia Grillo ha rivelato di essere incinta e ha dichiarato che farà vaccinare il proprio figlio. Nel corso della conferenza stampa al ministero, Grillo ha inoltre annunciato che verrà modificata la legge Lorenzin sull'obbligo vaccinale e che per il prossimo anno scolastico sarà sufficiente presentare un'autocertificazione a scuola.Continua a leggere

