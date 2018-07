Piazza Affari | nuovo spunto rialzista per Ferrari

Borse europee in frazionale rialzo. Piazza Affari al palo : Si chiude con un frazionale rialzo più la giornata delle Borse del Vecchio Continente . Resta indietro invece la Piazza di Milano che rimane ai nastri di partenza. Dall'altra parte dell'oceano, il ...

Piazza Affari : peggiora Safilo : Pressione sul produttore di occhiali da sole e da vista , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,04%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento ...

Piazza Affari : in forte denaro Moncler : Brilla l' azienda nota per i piumini , che passa di mano con un aumento del 2,23%. L'andamento di Moncler nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore forza relativa del titolo, ...

Tim scende in Piazza Affari su report : ANSA, - MILANO, 10 LUG - Cattiva giornata per Tim in Borsa: il titolo, il peggiore tra quelli a elevata capitalizzazione di Piazza Affari, ha chiuso in calo del 2,48% a 0,63 euro, vicino ai minimi ...

Piazza Affari chiude in positivo : Ftse Mib guadagna lo 0 - 11% : Chiusura in moderato rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che a Piazza Affari guadagna lo 0,11% a 22.057,30 punti.

SG Company pronta a sbarcare a Piazza Affari : SG Company è pronta a sbarcare a Piazza Affari . La società che opera nel mondo della comunicazione integrata, oggi 10 luglio, ha presentato la CPA, Comunicazione di Pre-Ammissione , a Borsa Italiana .

Piazza Affari : Mondo Tv sale verso 3 - 707 Euro : Grande giornata per Mondo Tv , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,72%. L'andamento di Mondo Tv nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

Piazza Affari : luce verde per Carel Industries : Ottima performance per Carel Industries , che scambia in rialzo del 4,57%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Carel Industries mantiene forza relativa ...

Piazza Affari : sviluppi positivi per Fiera Milano : Seduta decisamente positiva per Fiera Milano , che tratta in rialzo del 4,39%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fiera Milano evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

SOL scivola in fondo al mercato di Piazza Affari : A picco SOL , che presenta un pessimo -2,15%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto ...

Piazza Affari : scambi in forte rialzo per Fincantieri : Grande giornata per il principale complesso cantieristico al mondo , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,48%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che ...

Piazza Affari : andamento sostenuto per Ferragamo : Punta con decisione al rialzo la performance della maison del lusso , con una variazione percentuale dell'1,86%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'...

Piazza Affari : profondo rosso per Banca Carige : In forte ribasso la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che mostra un disastroso -2,38%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB , ad evidenza ...