Il futuro delle metropoli  

Symbola : a Treia si discute di coesione delle imprese per costruire il futuro dell'Italia : Nel suo intervento conclusivo il Presidente di Symbola Ermete Realacci, ha ribadito "Una buona economia aiuta a superare e ad affrontare la paura, le solitudini e le diseguaglianze per costruire il ...

Il futuro delle banche? Ecco perché serve una strategia di respiro lungo : ... ancora una volta, "gli Stati Uniti possono trovare il loro percorso verso una società aperta e umana che sfrutti le ricchezze che la nuova economia produrrà" e questo grazie alla capacità di far ...

Fintech : il futuro delle banche è nella capacità di sfruttare i dati : 3 Secondo l'Economist, i dati costituiscono il petrolio del nuovo millennio. A questo proposito, se si considera la crescita esponenziale della quantita' di informazioni prodotte dalla societa' contemporanea, si comprende come la capacita' di gestire questi input con algoritmi sempre più sofisticati e complessi giochi un ruolo fondamentale. Questo fenomeno assume poi particolare rilievo con riferimento all'industria dei servizi ...

Ecofuturo - arriva la Social academy : “Raccontate assieme a noi la rivoluzione delle ecotecnologie” : “Blogger, youtuber, Social influencer… diventate insieme a noi protagonisti della rivoluzione delle ecotecnologie che sta cambiando il mondo!!!” Così Michele Dotti lancia l’iniziativa a supporto della prossima edizione del festival EcoFuturo (Padova, 18-22 luglio): “Partecipate alla EcoFuturo Social academy che abbiamo lanciato in collaborazione con Alcatraz, People For Planet e Fondazione Fenice: una ricca ...

Le siringhe indolori del futuro imiteranno le punture delle zanzare : ... la Nasa ci difenderà così La terza vita dell'LHC I rischi delle armi genetiche Home - SCIENZA - Salute Le siringhe indolori del futuro imiteranno le punture delle zanzare Le nuove siringhe studiate ...

Il futuro della mobilità in città nelle mani delle due ruote" : Uno strumento operativo, snello e rappresentativo di tutte le realtà più importanti e significative del mondo della mobilità per mettere a sistema le buone pratiche, condurre attività di monitoraggio ...

Per Philip Morris International il futuro senza fumo passa dalla valorizzazione delle donne : Il percorso di radicale trasformazione aziendale per dismettere la produzione di sigarette a favore di alternative con il potenziale di ridurre il danno agli individui e alla popolazione passa anche attraverso l’obiettivo strategico di portare la rappresentanza rosa al 40% in tutti i livelli manageriali entro il 2022 Una realtà da oltre 80mila persone provenienti da 180 Paesi nel Mondo che si è data l’obiettivo di promuovere un futuro senza fumo ...

futuro Milan - l'offerta di Commisso : vorrebbe il 100% delle quote del club : Si continua a lavorare a New York per definire il Futuro del Milan. Piccoli passi in avanti nella trattativa tra la proprietà cinese dei rossoneri e il gruppo Commisso che hanno proseguito gli ...

NBA Draft 2018 : la notte delle stelle del futuro - in diretta dall'1 su Sky Sport : Il primo a pronunciarli sarà Adam Silver, al resto poi penseranno il loro talento e la voglia di fare la differenza nella lega più importante del mondo del basket. Dove sperano di entrare già dalle ...

Angela Davis e il futuro delle lotte per i diritti : “Combattiamo ancora contro il razzismo e il sessismo, ma è un bene che la lotta sia passata da una generazione all’altra”, dice Angela Davis. Leggi

Lorsica - il borgo delle sete damascate rischia l’abbandono. Sindaco : “Sono scappati tutti. futuro? Confido negli stranieri” : “Tutte le strade che vedete le ho fatte costruire, per collegare le frazioni più disperse tra i monti a scendere a valle. Ero sicuro che in questo modo i miei concittadini che andavano a cercare lavoro a valle, finendo ad abitare a Chiavari o a Genova, sarebbero tornati qui, non più costretti a percorrere lunghi sentieri a piedi per collegarsi al resto del mondo”. Ripercorre il suo primo mandato da Sindaco, nel lontano 1965, l’attuale primo ...

Cosa sono i cobot - i 'colleghi' delle fabbriche del futuro : Avanzano i robot collaborativi, detti cobot, pensati per svincolare gli uomini da attività pericolose e ripetitive e destinarli a lavori più stimolanti

Cosa sono i cobot - i “colleghi” delle fabbriche del futuro : Un cobot, un robot collaborativo, in fabbrica (Foto: Kuka) Perché l’uomo oggi punta tutto sui robot? “Perché facciano quelle mansioni pericolose, usuranti o ripetitive che, altrimenti, saremmo costretti a fare noi”: Alberto Pellero, responsabile marketing e strategia per Kuka Italia, nel corso della quarta edizione di TedxVicenza, ha introdotto un argomento spinoso, ovvero i robot e il futuro dell’occupazione (umana). Un’occupazione che, nel ...

Aprrovate le specifiche definitive delle reti 5G : al via la tecnologia che cambierà il futuro : TIM annuncia il completamento delle specifiche finali relative alle reti 5G, grazie alla collaborazione tra oltre 40 aziende in tutto il mondo. L'articolo Aprrovate le specifiche definitive delle reti 5G: al via la tecnologia che cambierà il futuro proviene da TuttoAndroid.