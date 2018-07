L' Altra Italia | al via da domenica ad Ascoli la settima edizione

Ascoli Piceno - tutto pronto per la 7ª edizione de L'Altra Italia promossa da Comune e Amat : ... poi al Teatro di Filarmonici, appena restituito alla città, alle 21 con il dibattito fra Vittorio Sgarbi e il filosofo Giulio Giorello su tema <<Dio, tra arte e scienza>> seguito da una performance ...

Altra seduta in rialzo per il comparto chimico italiano - +1 - 67% - : Preme sull'acceleratore il comparto chimico italiano , mentre mostra un andamento in lieve rialzo dell' EURO STOXX Chemicals . L' indice delle società italiane appartenenti al settore chimico ha ...

Serie A e Serie B sempre più a rischio slittamento : caos clamoroso - Altra estate bollente per il calcio italiano : Si preannuncia un’altra estate caldissima per il calcio italiano, in particolar modo non sono da escludere clamorosi ribaltoni di classifica, penalizzazioni e retrocessioni. Nel dettaglio in Serie A e Serie B le situazioni più delicate sono quelle di Parma e Chievo, il rischio slittamento dell’inizio dei primi due campionati italiani è altissimo. Entro le prossime ore Emanuele Calaiò ed il Parma dovrebbero essere ufficialmente ...

«Porto Libico - migranti pronti a salpare per l'Italia» - la foto scatena il web. Ma la realtà è un'Altra ed è davvero incredibile : La vergogna sul web non si ferma e le foto bufale aumentano di giorno in giorno. L'ultima ha davvero dell'incredibile. Il tema? I migranti ovviamente, argomento sempre più virale tra i...

Silvio Berlusconi - retroscena inquietante su Forza Italia : 'Rischiamo di sparire' - ma la vera paura del Cav è un'Altra : 'Così scompariamo, Matteo Salvini sta archiviando il centrodestra e va arginato'. Dentro Forza Italia big e peones sono sempre più preoccupati per la , brutta, china del rapporto con la Lega , che sta ...

C'è un'Italia che è andata ai Mondiali. Lo spot della Ceres mostra l'Altra faccia dell'essere italiani : L'integrazione è possibile, ma c'è bisogno di un modello che rifugga dalla chiusura, valorizzando le differenze e l'importanza dei "nuovi italiani": è questo il messaggio del nuovo spot Ceres. "L'Italia non è andata in Russia, ma l'Italia non è fatta solo di italiani. Ecco il nostro grazie ai ragazzi che hanno portato un po' di Italia ai Mondiali", queste le parole usate dal brand danese di birra a corredo del ...

DIETRO IL VERTICE UE/ Usa e Italia preparano un'Altra Europa : I giornali mainstream puntano tutto sull'articolo 6 e sulla volontarietà dei centri di accoglienza per dimostrare la sconfitta dell'Italia, ma le cose stanno diversamente. GIULIO SAPELLI(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ La Merkel al bivio tra migranti ed euro, int. a V. GiacchéSCONTRO FRANCIA-Italia/ Il piano nascosto di Macron per eliminarci dalla Libia, di G. Sapelli

Danilo Toninelli chiude i porti italiani a un’Altra Ong : “Divieto di attracco per la nave Astral” : Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha annunciato la chiusura dei porti italiani per la nave Ong Astral. A bordo non ci sono migranti, ma quattro europarlamentari. "In ragione della nota formale del ministero dell'Interno che adduce motivi di ordine pubblico - comunica - dispongo il divieto di attracco nei porti italiani per la nave Ong Astral".Continua a leggere

Recordati - un'Altra azienda italiana vola all'estero. Compra il fondo Cvc : MILANO - un'altra famiglia che passa la mano. E una azienda, la Recordati, la produttrice dello Zanedip, pronta a passare a un fondo di private equity, investitori che per lavoro rilevano imprese per ...

Lo spot Ceres racconta un’Altra Italia ai Mondiali : Sfoglia gallery Ci sono i Mondiali, quest’anno, anche se l’Italia non è in campo. Bar deserti e Tv spente? No. Perché esiste un’altra Italia, quella degli immigrati: egiziani, nigeriani, sudamericani… E tutti tifano per le loro nazionali. È quello che ci fa vedere lo spot, meraviglioso, ideato da BCube: #APRIAMOIBAR: i Mondiali senza ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA. Italia in trionfo nella ginnastica. Altra pioggia d'oro nel nuoto : Paltrinieri domina - Turrini ... : ... Ai 600 metri Paltrinieri passa in 5'52 04, a sei secondi Acerenza, staccati tutti gli altri 18.50 nuoto: Paltrinieri è partito fortissimo, su ritmi da record del mondo stagionale! Ha già una ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA. Italia in trionfo nella ginnastica. Altra pioggia d’oro nel nuoto : Paltrinieri domina - Turrini e Scozzoli capitani d’oro - Panziera padrona del dorso! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi domenica 24 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Pubblicità - l’Altra faccia dell’istruttoria Agcom su Audiweb : lo scontro tra web e tv è scoppiato anche in Italia : Entra nel vivo la guerra fra televisione e web per il mercato pubblicitario Italiano. Secondo indiscrezioni riportate dal sito Business insider, Rai e Mediaset sono scese sul piede di guerra con l’obiettivo di mantenere lo status quo nella Pubblicità, una torta che vale 17 miliardi di euro. L’intento delle emittenti televisive è evitare la perdita di quote di mercato a vantaggio dell’editoria online che, secondo le rilevazioni ...

Un’Altra truffa WhatsApp : Unicredit - Intesa Sanpaolo e Poste Italiane chiamate in causa : La truffa WhatsApp ormai va come il cacio sui maccheroni: se ne sentono di ogni, e puntualmente c'è sempre qualcuno che ci casca. Non smetteremo mai di mettervi in guardia, a costo di risultare anche ripetitivi e fastidiosi. Per l'occasione è stato fatto il nome di istituti di tutto rispetto, quali Unicredit (tirata in ballo già per quanto riguarda un'altra truffa SMS, sempre tarata sul fenomeno del phishing), Intesa Sanpaolo e Poste ...