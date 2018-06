Francia | Hamilton conquista la pole sulle ultrasoft

DIRETTA/ Formula 1 Gp Francia 2018 - F1 qualifiche live : Hamilton in pole - Raikkonen sfoga la sua rabbia così.. : DIRETTA Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp Francia 2018 a Le Castellet: cronaca e tempi delle due sessioni in programma (oggi sabato 23 giugno)(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 19:50:00 GMT)

F1 Francia - Mercedes - Hamilton insaziabile : «Potevo fare meglio» : LE CASTELLET - 'La pole? È stato semplice a essere onesti, avrei potuto fare meglio ma sono contento'. Lewis Hamilton non si scompone nonostante la 75° pole position in carriera, ma resta con i piedi ...

Griglia di partenza Formula 1 / Gp Francia 2018 : Leclerc - prima volta nei 10. Hamilton pole (Le Castellet) : Griglia di partenza Formula 1, Gp Francia 2018: la lotta per la pole position sul circuito di Le Castellet che torna dopo 28 anni. Le possibilità di Ferrari e Vettel(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 18:26:00 GMT)

F1 Francia - Mercedes - Hamilton : «Pole? È stato semplice» : LE CASTELLET - 'Non è andata male, per me è la prima pole qui ed è un bellissimo posto, c'è grande entusiasmo' . Soddisfatto ma concentrato il campione del mondo Lewis Hamilton, autore di una prova magistrale che gli ha permesso di raggiungere la 75° pole in carriera. 'Le sensazioni sono buone, il team ha fatto un lavoro fantastico allestendo la ...

Gp di Francia - pole per Hamilton davanti a Bottas - terzo Vettel : 'La Q3 - aggiunge il campione del mondo della Mercedes ai microfoni di Sky - è andata così così, bellissimo tornare qui in Francia. Sono davvero entusiasta, ci stiamo divertendo molto'

F.1 - GP di Francia - Lewis Hamilton conquista la pole position : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gran Premio di Francia, ottava tappa del Mondiale di Formula 1 2018. L'inglese della Mercedes si è giocato la pole position contro il suo compagno di squadra, Valtteri Bottas, battuto per poco più di un decimo. Terza posizione per Sebastian Vettel, che non è riuscito a tenere il passo delle Frecce dArgento sul giro singolo.La top ten. La Red Bull ha ottenuto metà dell'obiettivo che si era ...

Lewis Hamilton - GP Francia 2018 : “Qualifiche abbastanza semplici. Contento per la pole ma potevo fare meglio” : “Devo dire che non è andata male oggi“. Così Lewis Hamilton ha commentato le qualifiche del GP di Francia. Il campione del mondo in carica ha ottenuto la pole position al termine di una giornata praticamente dominata dalla Mercedes. “È stata un’ottima qualifica per noi“, ha poi proseguito Hamilton in conferenza stampa. “Il team ha fatto un grande lavoro, mettendo insieme la macchina di cui io e Valtteri ...

