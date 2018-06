Untore Hiv | l' ex è morta un anno fa L' appello a Chi l' ha Visto | ' Chi ha avuto rapporti

Ancona - Untore Hiv : le frequentazioni online e le minacce in carcere : Da circa un decennio, utilizzava quotidianamente e con meticolosa regolarita' i siti dedicati agli incontri, non perché cercasse un partner, ma per soddisfare un’insaziabile appetito sessuale, ignorando le drammatiche conseguenze delle proprie perversioni. O forse, proprio consapevolmente, Claudio Pinti aveva pianificato il destino delle sue “prede”. Con assoluta lucidita', il 35enne anconetano aveva deciso di condividere il virus dell’hiv, ...

Untore dell’HIV arrestato ad Ancona - aveva rapporti non protetti - 200 donne a rischio : Non è la prima volta che si verifica un caso di questo genere in Italia. Quanto successo ad Ancora porta a galla il ricordo della vicenda di Valentino Talluto, arrestato per aver infettato o, comunque esposto al pericolo di contrarre la malattia [VIDEO] ben cinquantasette donne. Per quanto riguarda il caso di Ancora, si parla addirittura di 200 possibili contagiate. Spettera' alle indagini verificare se questi numeri siano veri o falsi. ...

L'Untore alla compagna : "L'HIV è una balla" : L'uomo di 36 anni arrestato ieri ad Ancona con l'accusa di aver avuto rapporti sessuali con diverse donne pur sapendo di essere sieropositivo, con l'ultima compagna che lo aveva scoperto si era giustificato così: "Ero sieropositivo, ma poi ho rifatto gli esami e non è risultato più niente".L"untore" aveva dovuto dare delle spiegazioni alla donna dopo che questa aveva appreso da un amico che il fidanzato era sieropositivo: "L'HIV non esiste, è ...

Nuovo Untore Hiv ad Ancona : la protezione nei rapporti sessuali occasionali resta prioritaria - gli specialisti spiegano il rischio : Allarme per il Nuovo caso di “untore” dell’AIDS ad Ancona. Un uomo positivo all’HIV da circa 10 anni ha avuto rapporti sessuali senza adottare precauzioni. È stato arrestato dagli agenti della squadra mobile e adesso si trova nel carcere di Ancona. “La trasmissione di HIV in Italia non si è mai arrestata. Si stima che ogni anno si verifichi ancora qualche migliaio di nuove infezioni,” ricorda il Professor Massimo Galli, ...

“L’Hiv non esiste” : così l'”Untore” di Ancona Claudio Pinti rassicurava la compagna : Claudio Pinti, autotrasportatore 36enne di Ancona, è stato arrestato per lesioni dolose gravissime ma avrebbe negato anche con la sua compagna (che poi lo ha denunciato) la malattia. Non riconoscendo di essere affetto da Hiv, l’untore avrebbe quindi continuato negli anni ad avere rapporti sessuali, anche non protetti, con decine di partner.Continua a leggere

L'Untore di Ancona alla compagna : "L'HIV non esiste - i malati muoiono per i farmaci" : L'uomo sosteneva che in realtà fossero i farmaci a uccidere i malati di Aids. La compagna: "Mi ha defraudata della libertà di scelta"