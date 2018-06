Mondiali | Argentina shock | valanga di bugie su Messi e Sampaoli | in realtà sono le prime

calcioweb.eu

(Di giovedì 21 giugno 2018) L’è a un passo dall’eliminazione al primo turno deidi Russia 2018: un dramma sportivo per la Selección, che quattro anni fa in Brasile aveva raggiunto addirittura la finale, battuta dalla Germania soltanto nei tempi supplementari a pochi minuti dai rigori. E con l’Olanda neanche qualificata,già due le semifinaliste dell’ultima edizione deia mancare dal quadro che si prospetta per gli Ottavi di Finale di Russia 2018. Aspettando la Germania che si trova in una brutta situazione dopo la sconfitta nella prima gara con ilco. Fabio Ferrari/LaPresse Non è certo una novità che quattro anni dopo, le migliori della precedente edizione vengono eliminate al primo turno. Nel 2010 in Sudafrica sia Italia che Francia, le due semifinaliste del 2006, uscirono di scena a testa bassa al girone. E quattro anni fa in Brasile toccò alla Spagna ...