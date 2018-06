Medagliere Giochi del Mediterraneo 2018 | l’Italia vuole dominare a Tarragona!

oasport

(Di giovedì 21 giugno 2018) Idelsi disputeranno a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La XVIII edizione di questa competizione multisportiva, riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, regalerà come sempre grande spettacolo. L'Italia punta a vincere ilcome accade ininterrottamente da Almeria 2005: l'obiettivo è quello di confermare la nostra supremazia in questa area geografica e di ribadire il nostro status di Imperatori del. Gli azzurri si presenteranno in terra iberica con grandi campioni proprio per fare incetta di medaglie e conquistare il maggior numero possibile di ori. Come sempre la sfida sarà con la Spagna padrona di casa e con la Francia, senza sottovalutare la Turchia e la Grecia.