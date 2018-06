Tendenze bikini 2018 | look bon ton in spiaggia!

dilei

(Di mercoledì 20 giugno 2018) L’estate è ormai arrivata e possiamo ufficialmente aprire la stagione dei! Dopo aver affrontato in tutta serenità la prova costume, vediamo un po’ quali sono i trend bon ton che spopoleranno in spiaggia quest’estate.: cappette Avete capito bene, cappette, come quelle dei vestitini dei bambini! Io le trovo molto graziose e chic, solo che le vedo adatte dai 35/40 in giù. Poi mi danno l’impressione di essere un tantino troppo frivole… se però non potete farne a meno, optate per un colore sobrio come il nero, che sta bene praticamente a tutte. Fonte Pinterest: volants e rouches Queste vanno sempre! Le rouches sono sempre un must. Qui attenzione a dove sono posizionate: se sono sul reggiseno, sia che sia a fascia, che a triangolo, tendono ad enfatizzare, quindi sono perfette per voi se volete aggiungere ...