Jeep Renegade | con il restyling arriva una nuova famiglia di motori turbo a benzina

Jeep Renegade - al debutto il model year 2019. Con nuovi motori benzina – FOTO : L’entry level al mondo Jeep si rinnova: dalla seconda metà di luglio sarà infatti disponibile in tutti gli showroom italiani il model year 2018 della Renegade, la sport utility compatta prodotta dal 2014 nello stabilimento di Melfi insieme alla “sorella” Fiat 500X. Gli interventi migliorativi sono meno evidenti all’esterno, dove la vettura ha mantenuto la propria impostazione stilistica, su cui sono stati comunque ...

Jeep Renegade MY19 - il Suv adatto a chi ama l’avventura : Prestazioni ulteriormente migliorate e grande efficienza: la nuova Jeep Renegade debutta con l’innovativa gamma di motori Stile autentico e senza compromessi Il nuovo stile del SUV Jeep di segmento B riassume i tratti iconici del brand Jeep in una veste moderna: la naturale attitudine off road di Renegade emerge anche dal punto di vista stilistico e convive con un’anima urbana e lifestyle. Nuovi fari a LED e nuovi cerchi da ...

Jeep Renegade : lo spot del SUV riceve un premio importante per il messaggio trasmesso : Infatti, lo Sport Utility Vehicle compatto è stato costruito con una dotazione di sicurezza molto completa. La pubblicità confronta i rischi a cui si va incontro quotidianamente e la sicurezza che ...

Successo di Jeep Renegade a “Un anno di zapping… e di like” : La giuria del Moige ha premiato lo spot del SUV compatto di Jeep® perché capace di veicolare un messaggio dal profondo valore educativo: il filmato mostra infatti come la libertà sia la strada più sicura da percorrere Jeep® Renegade si è aggiudicato il “Premio della Polizia di Stato – Sezione Polizia Stradale” nell’ambito dell’XI edizione di “Un anno di zapping… e di like”, la guida critica alla ...

Jeep Renegade - scatta l'ora del model year 2019 : 2 Manca davvero poco e conosceremo le novita' portate al debutto dalla Jeep Renegade model year 2019. La vettura infatti è attesa a meta' giugno come vedette del gruppo Fca per il Salone dell'Automobile di Torino. In realta' gli appassionati potranno conoscere i dettagli del nuovo modello al Parco Valentino 2018, manifestazione che si apre il 06 giugno sempre a Torino. Prima di parlare delle novita' inerenti alla Renegade model ...

Jeep Renegade restyling : le prime immagini in anteprima del SUV più desiderato [FOTO e INFO] : In occasione del giorno d’apertura del Salone di Torino, Jeep svelerà in anteprima europea la Nuova Renegade MY 19 Oggi, per la prima volta in Europa, il marchio Jeep svela la Nuova Renegade MY 19, che si presenta con numerose novità estetiche ma soprattutto con nuove motorizzazioni. La vettura sarà presentata in anteprima al salone dell’auto di Torino, ospitato nello spettacolare Parco del Valentino. Uno scenario unico, quindi, per ...

Il marchio Jeep svela la Nuova Renegade MY 19 al Salone dell'Auto di Torino Oggi, per la prima volta in Europa, il marchio Jeep svela la Nuova Renegade MY 19, che si presenta con numerose novità estetiche ma soprattutto con nuove motorizzazioni.

Jeep Renegade 2019 - il cambiamento all'insegna dei Firefly turbo : Il ritorno di un milletré su Alfa Romeo Giulia . Un'anticipazione di un mese fa appena. Scenario in attesa di ufficialità, che arriva, invece, sul fronte Jeep. Renegade porterà al debutto il nuovo ...

Restyling di metà carriera in vista per 500X e Renegade 2019 [La Jeep debutta il 6 giugno a Torino] : Le cosidette “Sorelle Diverse“, auto così differenti, ma tanto “uguali” che hanno diviso equamente i gusti degli automobilisti amanti dei prodotti FCA, sono arrivate al loro primo Restyling. Nonostante il loro aspetto e il posto guida quasi agli opposti, Jeep Renegade e Fiat 500X condividono molti componenti, primo tra tutti, la piattaforma Small Wide. Il loro Restyling di metà carriera porterà quindi a modifiche che ...

Operazione di dowsizing per la Jeep Renegade che adotta nuovi e ultra-compatti motori dotati di elevate potenze

Al Salone di Torino ospitato nello spettacolare Parco del Valentino la Nuova Renegade MY 19

