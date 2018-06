Riders | Di Maio | fiducioso su soluzione che farà da apripista in Italia e nel mondo

Di Maio - nascerà tavolo Riders - big piattaforme digitali : Dopo aver visto i riders il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio , incontra le aziende della gig economy , ossia quelle che lavorano on demand, solo quando c'è richiesta. L'incontro con aziende come ...

Di Maio : un tavolo Riders e aziende per il nuovo contratto : Il ministro del lavoro propone un confronto diretto tra le due parti per concordare un nuovo modello nell'ambito della Gig economy - Luigi Di Maio propone l'apertura di un tavolo tra riders e aziende ...

Riders - dal contratto al salario minimo all’indennità : ecco il “decreto Di Maio” - La bozza : Classificazione dei fattorini come «subordinati», via l’articolo 2 del Jobs act, salario minimo e indennità mensile. Sono alcune delle novità contenute negli articoli sulla Gig economy del «decreto dignità» voluto dal ministro del Lavoro. Il Sole 24 Ore ne ha visionato in anteprima la bozza del 17 giugno. ecco cosa emerge e cosa cambierà per Foodora e le altre piattaforme online...