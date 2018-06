Palermo | oltre 50 furti di rame in tutta la Sicilia | dieci misure cautelari

Palermo : sequestrati oltre 200 chili di pane a tre venditori ambulanti : Palermo, 14 giu. (AdnKronos) - oltre 200 chili di pane in cattivo stato di conservazione sono stati sequestrati, e distrutti, a tre venditori ambulanti abusivi, a Palermo. L'operazione congiunta di polizia municipale e carabinieri ha riguardato due venditori di via Pacinotti e uno in piazza Mauro de

Palermo : all'Orto botanico torna 'Una marina di libri' - 97 editori e oltre 300 eventi : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - Tutto pronto per la nona edizione di 'Una marina di libri', firmata da Piero Melati, promossa dal CCN Piazza marina & Dintorni in collaborazione con le case editrici Navarra e Sellerio e la Libreria Dudi, che si svolgerà all’Orto botanico di Palermo da giovedì 7 a dome

Palermo : in 2017 oltre 11mila residenti hanno lasciato la città : Palermo, 5 mag. (AdnKronos) - Più emigrati che immigrati a Palermo nel 2017. E' quanto emerge dai dati sui flussi migratori dei cittadini residenti nel capoluogo siciliano analizzati dall'unità 'Studi e ricerche statistiche' del Comune. Nello scorso anno sono 11.847 i palermitani che hanno scelto di

Palermo : 36% utenti non paga Tari - mancati versamenti per oltre 46 mln (2) : (AdnKronos) - Il Comune ha così deciso di avviare una 'operazione compliance', offrendo ai palermitani un’altra possibilità prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento con aggravio di sanzioni. I morosi riceveranno una lettera nella quale si spiega che il mancato versamento può ess

Palermo : 36% utenti non paga Tari - mancati versamenti per oltre 46 mln : Palermo, 5 mag. (AdnKronos) - Cittadini meno morosi ma ancora lontani dall'essere virtuosi. E' quanto emerge dai dati raccolti dal settore tributi del Comune di Palermo in merito al pagamento della Tari 2017. Su 377.424 utenze - 320.478 domestiche e 56.946 non domestiche - il 36% non ha pagato la ta

Palermo : sequestrati oltre 250 chili di ortaggi : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - oltre 260 chili di ortaggi sono stati sequestrati, dalla polizia municipale di Palermo, ad un venditore abusivo in largo Sellerio, alle falde di Monte Pellegrino. Gli agenti hanno effettuato accertamenti su un autocarro carico di patate il cui conducente è risultato spr

NUBIFRAGIO SU Palermo - STRADE ALLAGATE E INCIDENTI/ Video - ultime notizie : oltre 50 gli interventi dei vigili : NUBIFRAGIO su PALERMO, gravi disagi dopo violento acquazzone: allagamenti, auto bloccate e difficoltà nei pronto soccorso degli ospedali cittadini. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 11:28:00 GMT)