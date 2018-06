Fibrillazione Atriale non-valvolare | rivaroxaban riduce significativamente il rischio di

meteoweb.eu

(Di giovedì 14 giugno 2018) Bayer AG e il suo partner di sviluppo Janssen Research & Development, LLC hanno riferito oggi nuovi dati real life dal database di Truven MarketScan negli Stati Uniti che dimostrano come i pazienti fragili, connon-(FANV), trattati per un periodo di due anni con, inibitore orale del Fattore Xa, hanno avuto unridotto di ictus ed embolia sistemica del 32% e unridotto di ictus ischemico del 31%, rispetto ai pazienti trattati con warfarin. Lo studio ha anche valutato efficacia e sicurezza di apixaban e dabigatran e, per nessuno di questi due farmaci, nel database di Truven MarketScan negli Stati Uniti, è stata vista, a due anni, una significativa riduzione deldi ictus e di embolia sistemica rispetto a warfarin. I risultati dello studio sono stati pubblicati sul Journal of the American Heart Associationi. La ...