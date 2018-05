Governo | Conte rinuncia e Mattarella chiama Cottarelli | Di Maio chiede l' impeachment

Governo : Conte rinuncia - convocato Cottarelli | Mattarella : "Sì a tutti i ministri tranne l'Economia per tutelare i risparmi" | Ira di Salvini | Di Maio vuole l'impeachment - Berlusconi : irresponsabile : Salvini: "Pressioni su di noi, ora al voto". Di Maio: "Non è democrazia: inutile votare se decidono le lobby". Meloni: pronti a chiedere messa in stato d'accusa di Mattarella. Il Presidente: "Non ho ostacolato il Governo, al contrario grande collaborazione". convocato Cottarelli per lunedì mattina

Governo - diretta – Conte ha rimesso il mandato dopo il no su Savona. Mattarella : “Garantisco i risparmi degli italiani”. Convocato Cottarelli per l’incarico da presidente del Consiglio : Il Governo sostenuto da M5s e Lega non ci sarà. Il presidente incaricato Giuseppe Conte ha rimesso l’incarico al capo dello Stato Sergio Mattarella. Il motivo è l’indicazione come ministro dell’Economia di Paolo Savona. Il presidente della Repubblica, prima di ricevere Conte, ha ricevuto i leader del M5s e della Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini per chiedere se ci fossero margini di modificare l’indicazione di Savona, ...

LISTA DEI MINISTRI DEL Governo M5S-LEGA/ I nomi presentati a Mattarella da Conte scelti da Di Maio e Salvini : La LISTA dei MINISTRI del GOVERNO M5S-LEGA: i nomi presentati a Mattarella da Conte scelti da Di Maio e Salvini. Il capo politico pentastellato svela l'elenco definito oggi(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 22:25:00 GMT)

Governo - Di Maio furibondo dopo la rinuncia di Conte : “Non finisce qui”. E legge i nomi dei ministri mancati : Mentre Sergio Mattarella parla all’interno del quirinale dopo la rinuncia di Giuseppe Conte, Luigi Di Maio si sfoga in una diretta facebook al termine della quale legge la lista dei ministri che il premier incaricato aveva presentato al Presidente della Repubblica e termina con un eloquente “Non finisce qui” L'articolo Governo, Di Maio furibondo dopo la rinuncia di Conte: “Non finisce qui”. E legge i nomi dei ...

Governo M5s-Lega - diretta – Conte ha rimesso il mandato. Mattarella : “Non ho ostacolato il Governo - l’ho agevolato”. Convocato Cottarelli per l’incarico da presidente del Consiglio : Il governo sostenuto da M5s e Lega non ci sarà. Il presidente incaricato Giuseppe Conte ha rimesso l’incarico al capo dello Stato Sergio Mattarella. Il motivo è l’indicazione come ministro dell’Economia di Paolo Savona. Il presidente della Repubblica, prima di ricevere Conte, ha ricevuto i leader del M5s e della Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini per chiedere se ci fossero margini di modificare l’indicazione di Savona, ...

Governo - Di Maio svela la lista dei ministri portata da Conte al Colle : Salta la nascita dell'esecutivo M5s-Lega, ma il leader politico del Movimento rivela i nomi Savona replica alle accuse: "Voglio un'Europa più forte ma più equa"

Ecco la lista del 'quasi' Governo Conte. L'ha rivelata Di Maio : Giansanti agli Esteri, alla Giustizia Bonafede, Trenta alla Difesa, e il tanto discusso Savona all'Economia - E' lo stesso Luigi Di Maio a dare la lista dei ministri del governo Conte che non vedrà ...