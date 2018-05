Mafia | Corleone ricorda il piccolo Giuseppe Letizia

Mafia : condanne al clan di Corleone - quindici anni a Rosario Lo Bue : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - Pene pesanti in appello per il clan mafioso di Corleone . La Corte d'appello di Palermo, ha confermato quasi per intero le condanne inflitte in primo grado e sei presunti boss Corleone si. Arriva solo un leggero sconto di pena per uno dei sei imputati. L'elenco delle cond

Mafia : condanne al clan di Corleone - quindici anni a Rosario Lo Bue : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) – Pene pesanti in appello per il clan mafioso di Corleone. La Corte d’appello di Palermo, ha confermato quasi per intero le condanne inflitte in primo grado e sei presunti boss Corleonesi. Arriva solo un leggero sconto di pena per uno dei sei imputati. L’elenco delle condanne si apre con quindici anni per Rosario Lo Bue, indicato come il nuovo capoMafia di Corleone, e prosegue con Pietro Pollichino ...