Il dramma delle madri dei foreign fighters Abbiamo provato a fermarli | non siamo

huffingtonpost

: Intanto al terzo tornante della discesa dal Col delle Finestre si sta vivendo un dramma... #raigiro #JeSuisDeLuca… - AgoricK : Intanto al terzo tornante della discesa dal Col delle Finestre si sta vivendo un dramma... #raigiro #JeSuisDeLuca… - tiscalinotizie : Aggredisce impiegati e carabinieri e ne ferisce uno. Arrestato, ma è già libero: Pugni, sangue, panico. Le sirene d… - pengwin_oswin : RT @cosa_chi: Spettatrice innocente di questo piccolo dramma che si dipana ai miei piedi, tra la fessura delle mattonelle formiche, in lutt… -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Hanno lasciato l'Europa, le loro case, le loro famiglie, i loro amici per andare a combattere una guerra accanto ai miliziani dell'Isis. Oltre 5500, tra il 2011 e il 2015, sono partiti per la Siria e l'Iraq, senza essere ostacolati da nessuno. Neanche le lorosono riusciti a. È proprio a loro che è dedicato il libro "Stanno tornando. Ijihadisti raccontati dalle proprie", scritto dalla giornalista Giulia Cerino, edito da DeriveApprodi.Un'inchiesta per mettere in luce un problema troppo spesso sottovalutato: quello dei "ragazzi della porta accanto" che si radicalizzano proprio sotto i nostri occhi. E quelloistituzioni che fanno finta di non vedere, che non attuano politiche di deradicalizzazione, che non ascoltano le. Perché se un giovane si fa saltare in aria non è solo colpa della famiglia ...