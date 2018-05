Uomini e Donne | MARIANO CATANZARO ha scelto VALENTINA PIVATI ma…

Diretta Uomini e donne : l'addio di Marco a Gemma 'Mi hai perso' : Oggi pomeriggio alle 14.45 torna in onda una nuova puntata di Uomini e donne. Dopo il colpo di scena della scelta di Mariano Catanzaro, le telecamere, questa volta, si focalizzeranno sul trono classico. Per quanto riguarda la scelta di Sara, essa era prevista per oggi ma siccome ci sono stati dei rinvii, il programma è cambiato. A quanto pare, oggi 23 maggio andrà in onda il trono over! Scopriamo subito le anticipazioni ufficiali di ...

Uomini E DONNE/ Marco lascia Gemma dopo il discorso di Giorgio (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Marco Cappagli sta fingendo con Gemma Galgani? Nadia Rinaldi avverte la dama: "Tina Cipollari ha ragione!"(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 15:40:00 GMT)

Uomini e Donne oggi - Marco : “Sono innamorato di Gemma ma ora basta” : Uomini e Donne oggi: Marco annuncia di essere innamorato di Gemma, ma non accetta l’intromissione di Giorgio Marco a Uomini e Donne dà un ultimatum a Gemma. La Galgani si trova di fronte a un bivio, vorrebbe ascoltare le parole di Giorgio, ma in quel caso il cavaliere che sta conoscendo se ne va. A […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Marco: “Sono innamorato di Gemma ma ora basta” proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne/ Gemma sceglie Giorgio e rinuncia a Marco (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Marco Cappagli sta fingendo con Gemma Galgani? Nadia Rinaldi avverte la dama: "Tina Cipollari ha ragione!"(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 15:25:00 GMT)

GEMMA GALGANI E MARCO CAPPAGLI/Uomini e Donne - “Gemma - io me ne vado” : GEMMA GALGANI e MARCO CAPPAGLI, la loro storia giunge al termine a "causa" di Giorgio Manetti? Al trono Over di Uomini e Donne si riapre un capitolo che sembrava chiuso(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 15:11:00 GMT)

Uomini e Donne | Trono Over | Puntata 23 maggio 2018 | In diretta : [live_placement] Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano, come di consueto, il Trono Classico e il Trono Over.prosegui la letturaUomini e Donne | Trono Over | Puntata 23 maggio 2018 | In diretta pubblicato su Gossipblog.it 23 maggio 2018 14:35.

Diretta Uomini e donne 23 maggio : Gemma Galgani torna a corteggiare Giorgio? : Oggi pomeriggio alle 14.45 torna in onda una nuova puntata di Uomini e donne. Dopo il colpo di scena della scelta di Mariano Catanzaro, le telecamere, questa volta, si focalizzeranno sul trono classico. Per quanto riguarda la scelta di Sara, essa era prevista per oggi ma siccome ci sono stati dei rinvii, il programma è cambiato. A quanto pare, oggi 23 maggio andrà in onda il trono over! Scopriamo subito le anticipazioni ufficiali di ...

Nilufar e Giordano stanno ancora insieme dopo Uomini e Donne : la coppia felice - Nicolò si sfoga : Siete in cerca di news su Giordano e Nilufar? stanno ancora insieme dopo Uomini e Donne, possiamo dirvi solamente questo e aggiungere che le cose sembrano procedere per il verso giusto: l'ex corteggiatore non ha abbandonato l'albergo in cui sta trascorrendo le prime ore da fidanzato, non ha salutato nessuno annunciando il suo addio al programma e anzi ha trovato tutta la tranquillità e la serenità per farsi conoscere al meglio da Nilufar, che lo ...

'Ho visto la chat di Sossio e Ursula...'. Maria De Filippi - roba inaudita : un terremoto in diretta a Uomini e donne : Una Maria De Filippi in versione Gestapo. Il Trono Over di Uomini e donne è una cosa seria e così la regina di Mediaset ha deciso di approfondire il 'caso' di Ursula e Sossio Aruta , accusati di ...

Uomini e Donne/ Presentazioni in famiglia "social" per Giordao e Nilufar (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nicolò Brigante e Virginia Stablum pronti alla convivenza? "Ci stiamo pensando eccome" e risponde a Marta Pasqualato(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 12:26:00 GMT)

Uomini e Donne/ Al via oggi l'ultima maxi puntata per dame e cavalieri? (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Marco Cappagli sta fingendo con Gemma Galgani? Nadia Rinaldi avverte la dama: "Tina Cipollari ha ragione!". Secondo le ultime anticipazioni di Uomini e Donne sul trono over sembra proprio che quella che prenderà il via oggi e terminerà venerdì sarà l'ultima maxi puntata per dame e cavalieri. Salvo nuove registrazioni, ancora non annunciare, Gemma Galgani e i suoi hanno a disposizione ancora ...

Sossio Aruta e Ursula Bennardo/ Uomini e Donne : il cavaliere pronto per l'esclusiva con la dama? : Sossio Aruta e Ursula Bennardo ancora sotto i riflettori al trono over di Uomini e Donne: il cavaliere ha preso ancora tempo per dare l'esclusiva alla dama pugliese.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:40:00 GMT)

Gemma Galgani e Marco Cappagli/ Uomini e Donne : sulla coppia aleggia il "fantasma" di Giorgio? : Gemma Galgani e Marco Cappagli saranno nuovamente protagonisti della puntata del trono over di Uomini e Donne dopo la discussione della scorsa settimana.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:15:00 GMT)

Uomini e Donne : cosa è successo a Sara Affi Fella? : Erano davvero numerosissimi i fans che ieri martedì 22 maggio attendevano l'inizio della registrazione della scelta di Sara Affi Fella, l'ultima tronista rimasta dopo la decisione di Mariano di lasciare il programma insieme alla sua corteggiatrice Valentina. Ma all'ultimo momento la produzione cambia tutto. Sara non ha scelto La notizia rilevante per i telespettatori è che Sara ieri non ha scelto. La bella napoletana dovrà rimandare infatti il ...