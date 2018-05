Lecce | si rifiuta di pagare gli alimenti al figlio | 43enne finisce in carcere

Lecce : bambina si taglia i polsi perché rifiuta il matrimonio combinato dal padre : Una ragazzina di 14 anni ha confessato di aver tentato il suicidio all'età di 10 anni perché suo padre voleva imporle un ragazzo come marito.Continua a leggere

Lecce - scuola rifiuta alunno di 9 anni perché diabetico : "In classe solo se c'è anche la madre" : Per un mese il piccolo, dopo la scoperta della malattia, non ha potuto frequentare la terza elementare. La dirigente: "La scuola non era preparata a fornire...

Serie C - parole di fuoco : 'un sogno?Battere il Lecce - a Gennaio li ho rifiutati' Video : Il #Lecce è sempre sulla bocca di calciatori, direttori sportivi, addetti ai lavori, per un motivo o per l'altro: non bastano gli avversari del girone, adesso ci sono anche quelli di altri gironi di Serie C [Video] a provocare. Dopo comportamenti indecenti si ricordi il trenino al Via del mare e dichiarazioni come questa, non ci si sorprenda se i tifosi più veraci si oppongono all'idea che questi calciatori possano indossare la loro maglia. La ...