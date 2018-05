Facebook | al via l' incontro con Zuckerberg all' Europarlamento

Facebook - via 583 mln profili 'fake' e 837 mln spam : Nel primo trimestre 2018 Facebook ha disattivato circa 583 milioni di profili falsi e 837 milioni di contenuti spam. Sono alcuni dati contenuti nel primo Rapporto sull'applicazione degli Standard della Comunità, che l'ANSA è in grado di anticipare: riguarda sei temi caldi come hate speech, spam, terrorismo, pornografia, profili fake e violenza. La società ha confermato la volontà di portare a 20mila il numero di ...

Alfie Evans è morto. Il padre su Facebook : «Il mio piccolo gladiatore è volato via» | La «malattia misteriosa» Tutte le tappe della vicenda : Il bimbo, affetto da una malattia neurodegenerativa sconosciuta, è deceduto alle 2:30 di notte, ora locale (le 3:30 in Italia) cinque giorni dopo che gli era stato staccato il respiratore. Il dolore dei genitori su Facebook: «Gli sono spuntate le ali, ed è volato via»

Facebook svela linee guida - ecco cosa rimuoviamo dal social : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Scandalo Facebook - al via l'audizione di Zuckerberg al Congresso Usa - : Il numero uno del social network compare davanti a due commissioni congiunte del Senato dopo il caso Cambridge Analytica

Facebook - Zuckerberg in Senato sul caso Cambridge Analytica : via all'audizione -Live tv : Il fondatore e Ceo di Facebook Mark Zuckerberg è appena giunto in aula al Senato dove si appresta a testimoniare davanti alle commissioni Commercio e Giustizia. Si è scusato...

Virus su Facebook Messenger via video YouTube : cosa non fare e quali rischi : In queste ore si sta diffondendo moltissimo un Virus su Facebook Messenger che ha le sembianze di un semplice video YouTube ma con la particolarità che questo sembrerebbe avere come protagonista proprio il malcapitato che lo riceve. Il messaggio che in molti stanno ricevendo sulla chat del social arriva da un nostro contatto che ci chiede di confermnare la presenza nella clip condivisa, tra l'altro invitandoci a vergognarci per quanto presente ...

Nuovi guai in vista per Facebook : AGCM avvia un’istruttoria per informazioni ingannevoli : L'AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha avviato un'istruttoria su Facebook per pratiche commerciali scorrette, legate alla raccolta dati e il loro utilizzo da parte di società terze. L'articolo Nuovi guai in vista per Facebook: AGCM avvia un’istruttoria per informazioni ingannevoli proviene da TuttoAndroid.

Facebook - Antitrust avvia istruttoria su raccolta e uso dati : Non si placa la tempesta su Facebook , nata con lo scandalo internazionale datagate . Mentre Mark Zuckerberg si prepara a dare spiegazioni al Congresso americano l'11 aprile prossimo anche Bruxelles ...

Facebook ha rimosso i messaggi inviati da Zuckerberg su Messenger : Mark Zuckerberg (Photo by Paul Marotta/Getty Images) Facebook ha cancellato alcuni messaggi scritti da Mark Zuckerberg. Tecnicamente, nessun utente può rimuovere dalla casella di posta del destinatario il messaggio che ha scritto, eppure tre diverse fonti hanno dichiarato a TechCrunch – portando prove a supporto – che vecchi messaggi di posta ricevuti dal ceo sono stati cancellati. I messaggi in questione appartengono a scambi risalenti al 2010 ...