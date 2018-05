Sigaretta elettronica killer | morte choc negli Stati Uniti

ESPLODE Sigaretta elettronica - UNA MORTE TERRIBILE/ Il comunicato dell’azienda : ESPLODE SIGARETTA ELETTRONICA, morto: gli scoppia in mano e perde la vita in Florida a St.Petersburg negli Stati Uniti. 195 incidenti e 133 persone ferite per motivi simili a questo.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 21:35:00 GMT)

Esplode Sigaretta elettronica - muore 38enne in Usa : Un 38enne americano è morto in Florida a causa dell'esplosione della sua sigaretta elettronica. Secondo quanto riportano i media Usa, il cadavere dell'uomo è stato ritrovato lo scorso 5 maggio nell'abitazione di famiglia a St.Petersburg. Il corpo presentava ustioni per oltre il 80% e ad attirare l'attenzione delle forze dell'ordine è stato l'allarme antincendio proveniente dal suo appartamento.A confermare che ad ucciderlo ...

