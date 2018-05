Antonia Klugmann | «Lascio Masterchef per non dimenticarmi perché cucino»

Antonia Klugmann lascia Masterchef : ecco il motivo : Antonia Klugmann saluta Masterchef: quest’estate sarà al suo ristorante Giudice a Masterchef ma per una sola edizione, pare. Antonia Klugmann, colei che ha sostituito Carlo Cracco nella giuria di Masterchef, ha deciso di lasciare il programma. Il motivo dell’abbandono della chef è perché ha voglia di dedicarsi al suo ristorante. Infatti, da quando la Klugmann ha […] L'articolo Antonia Klugmann lascia Masterchef: ecco il motivo ...

Antonia Klugmann saluta Masterchef : "Torno a fare la cuoca di campagna" : La notizia era nell'aria, ma ora è ufficiale: Antonia Klugmann dice addio a Masterchef Italia. In un'intervista rilasciata a La Repubblica la chef stellata ha spiegato i motivi dell'abbandono, che arriva dopo solo un anno trascorso dietro al banco dei giudici:"Io sono la cuoca di un piccolo ristorante in mezzo alla campagna, con sedici coperti, e un orto dacurare"Con questa scelta la Krugmann decide così di dedicarsi completamente ...

Antonia Klugmann lascia Masterchef (e dà una lezione ai colleghi) : “Stare in tv per me significa chiudere il mio ristorante” : Sempre più in tv, sempre meno in cucina. Così gli chef di oggi, super star del piccolo schermo più che danzatori tra i fornelli. E la domanda che spesso si fa lo spettatore, o chi ha la fortuna di frequentare i loro ristoranti, è sempre la stessa: “Ma come riescono a far tutto?“. Carlo Cracco, per esempio, è uno che si è dedicato un bel po’ al lusinghiero luccichio del tubo catodico prima di decidersi a lasciarlo (quasi) ...

«La bellezza della semplicità» secondo Antonia Klugmann (e una ricetta primaverile coi fiori) : «Diciassette anni fa non era così di moda fare il cuoco, gli chef non erano personaggi pubblici di successo e il concetto di cucina professionale era lontano da quello più glamour che abbiamo oggi», scrive Antonia Klugmann nell’incipit del suo nuovo (e primo) libro di ricette, Di cuore e di coraggio – La mia storia, la mia cucina (Edizioni Giunti, 2018, 16.58 €). Trentanove anni, una laurea mancata in giurisprudenza, qualche corso di ...

Alla chef stellata Antonia Klugmann il Premio Isola delle Donne 2018 : Triestina di nascita, Antonia Klugmann, classe 1979, Dopo la maturità classica si iscrive Alla Facoltà di Giurisprudenza che abbandona dopo tre anni per avvicinarsi al mondo della cucina. Dopo un ...

Pagelle TV della Settimana (5-11/03/2018). Promossi La7 e Antonia Klugmann. Bocciati Immaturi e Ermal Meta : Antonia Klugmann, Bastianich, Barbieri Promossi 9 alla Settimana d’oro de La7. Con l’avvento dell’8 e del 9, l’emittente di Urbano Cairo sembrava quasi spacciata. E, invece, complice la tornata elettorale, La7 diventa quinta rete nazionale (ad un passo dalla quarta) con punte di oltre il 10% di share. La rete è diventata un punto di riferimento, sinonimo di affidabilità e completezza quando si parla di informazione ...

Simone Scipioni vince Masterchef Italia 7/ Stage con Antonia Klugmann? "Per ora..." : Simone Scipioni, vincitore di Masterchef Italia 7 davanti alla super favorita Kateryna, ringrazia tutti coloro che lo hanno sostenuto nella sua lunga avventura a partire dalla famiglia.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 22:00:00 GMT)