Windows 10 | disponibile Ubuntu 18 04 LTS sul Microsoft Store

Windows 10 on ARM e le app a 64 bit : Microsoft rende disponibile l’SDK : In occasione della seconda giornata del Build 2018, Microsoft ha finalmente rilasciato l’SDK ufficiale (in versione di anteprima) per la compilazione di app a 64 bit per Windows 10 on ARM. Si tratta, comunque, di una notizia già anticipata circa un mese fa da Erin Chapple, un dipendente di Redmond, che aveva confermato ai colleghi di Engadget l’arrivo del supporto alle applicazioni a 64 bit per Windows 10 on ARM, rimuovendo di ...

Windows 10 April Update : disponibile aggiornamento cumulativo : Microsoft ha da pochissimo rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 April Update: stiamo parlando della build 17134.48 (KB4103721). IN aggiornamento Per effettuare l’aggiornamento, recatevi in Impostazioni, aggiornamento e Sicurezza, Windows Update

Windows 10 Mobile : disponibile la build 15254.401 : E’ da pochissimo disponibile al download la build 15254.401 per tutti gli utenti Windows 10 Mobile Creators Update (feature 2) appartenenti al ramo di distribuzione Fast, Slow Ring e Release Preview! Tale build introduce semplicemente bug fix. Ecco la lista: IN AGGIORNAMENTO Per effettuare l’aggiornamento, recatevi in Impostazioni, Aggiornamento e Sicurezza, Windows Update.

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17661 con tante novità : Microsoft ha da pochissimo rilasciato la nuova build 17661 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast e Skip Ahead. novità A modern snipping experience Today we’re taking the first step toward converging our snipping experiences. The new modern snipping experience is here to help you effortlessly capture and annotate what you see on your screen. While working on this we’ve been carefully going over all ...

Windows 10 Redstone 5 : presto disponibile per gli Insider Fast : April April Update è stato ufficialmente rilasciato al pubblico e non ha più bisogno, di conseguenza, di essere testato in maniera approfondita dagli utenti Insider. Per questo motivo, come del resto ci si aspettava, a breve Redstone 5, il sesto grande aggiornamento di Windows 10 in arrivo per tutti durante questo autunno, verrà distribuito nel canale Fast del programma Windows Insider, a differenza di come fatto da alcuni mesi a questa parte ...

Microsoft Traduttore : disponibile nuovo aggiornamento per Windows 10 : Breve comunicato per segnalare la presenza di un corposo aggiornamento dell’app Traduttore per tutti gli utenti Windows 10. L’aggiornamento in questione introduce un sacco di novità grafiche e funzionali. Ecco la lista pubblicata da Microsoft: Cortana integration – Ask Cortana to start or join a conversation Supported languages: Chinese Simplified, English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Japanese Example commands: ...

La PWA di Twitter disponibile anche per Windows 10 Mobile e Windows 10 CU : Twitter ha salutato definitivamente la sua Universal Windows App portando la nuova PWA anche su Windows 10 Creators Update e Windows 10 Mobile. Il passaggio da app nativa a PWA è avvenuto mediante un aggiornamento rilasciato da Twitter stessa alcuni minuti fa e, se avete attiva l’opzione riguardante gli aggiornamenti automatici dello store, molto probabilmente la nuova versione si è già installata nel vostro device. Abbiamo già discusso ...

Windows 10 April Update è ora disponibile al download pubblicamente : Così come preannunciato dalla stessa Microsoft in un post sul Windows Blog, il rilascio al pubblico di Windows 10 April Update (conosciuto anche con la numerazione 1803) è iniziato oggi, 30 Aprile 2018. Il rollout avviene a scaglioni, quindi, non tutti riceveranno subito la nuova versione tramite Windows Update. Proprio come fatto con i major Update precedenti, infatti, Microsoft ha deciso anche in questo caso di iniziare a distribuire ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17655 : Microsoft ha da pochissimo rilasciato la nuova build 17655 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast con l’opzione Skip Ahead abilitata. Novità Mobile Broadband (LTE) connectivity on Windows gets a makeover Windows is transforming the networking stack after 20 years through the Net Adapter framework. This framework introduces a new, more reliable, network driver model that inherits the goodness ...

Windows 10 Fall Creators Update : disponibile aggiornamento cumulativo : Da pochissime ore è disponibile al download un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 Fall Creators Update. Stiamo parlando della build 16299.402 Ecco il changelog ufficiale: Addresses an issue that causes modern applications to reappear after upgrading the OS version even though those applications have been deprovisioned using remove-AppXProvisionedPackages-Online. Addresses an issue in which running an application as ...

Windows 10 : il restyling di Cortana adesso disponibile su Fall Creators Update : Se avete già installato sul vostro PC Windows 10 Redstone 4 grazie alle ISO oppure al programma Insider questa non è una novità, ma se avete preferito aspettare il rollout pubblico allora sicuramente lo sarà. Con Redstone 4, infatti, Microsoft ha effettuato un restyling completo della sezione “Appunti” di Cortana e adesso, tale rinnovamento grafico, è stato esteso anche a Fall Creators Update mediante un aggiornamento lato server ...

Windows 10 Spring Creators Update : disponibile la build 17134 : [Aggiornamento1 20/04/2018] La build 17134 è disponibile al downl0ad anche nei canali Slow e Release Preview. Articolo originale, E’ da pochissime ore disponibile al download la nuova build 17134 per tutti gli utenti Windows 10 Spring Creators Update appartenenti al ramo di distribuzione fast! In questa nuova build non ci sono novità da segnalare, ma solo un importante bug fix che ha costretto al ritardo del rilascio al ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17650 [Skip Ahead] : Dona Sarkar e Brandon LeBlanc hanno appena rilasciato un nuovo aggiornamento Windows 10 Redstone 5 per tutti gli utenti Insider iscritti nel canale Skip Ahead. La build, numerata 17650, porta con sè tanti bug fix e due novità rilevanti: l’implementazione del Fluent Design System nella UWP di sistema Windows Defender Security Center e il supporto di Windows Firewall al WSL. Novità We’ve heard your feedback and when you install this build ...

L’app ufficiale di Instagram è nuovamente disponibile per Windows 10 Mobile : [Aggiornamento2 18/04/2018] Instagram è ritornato a tutti gli effetti disponibile per Windows 10 Mobile: [Aggiornamento1 17/04/2018] Instagram ha ricevuto nelle ultime ore un nuovo aggiornamento per Windows 10 Mobile che, sebbene non porti nessuna novità, ha reso l’app indicizzata anche dal Microsoft Store Mobile. Tuttavia resta ancora non disponibile per gli smartphone (e quindi non è possibile installarla) in quanto non compatibile con ...