romadailynews

: RT @romadailynews: Acqua: M5S Lazio, Regione intervenga su emergenza arsenico: Acqua: M5S Lazio, Regione… - RomaPulita : RT @romadailynews: Acqua: M5S Lazio, Regione intervenga su emergenza arsenico: Acqua: M5S Lazio, Regione… - patriziarutigl1 : RT @romadailynews: Acqua: M5S Lazio, Regione intervenga su emergenza arsenico: Acqua: M5S Lazio, Regione… - romadailynews : Acqua: M5S Lazio, Regione intervenga su emergenza arsenico: Acqua: M5S Lazio, Regione… -

(Di sabato 12 maggio 2018): M5Ssu. Nel Viterbese va commissariata anche la società Talete spa, dimostratasi inadeguata. “E’ ancoranell’in provincia di Viterbo, dove in molte zone si registrano tuttora valori fuori norma. Lafinora ha reagito solo nei confronti dei Comuni, minacciandoli di commissariarli se non dovessero cedere le proprie infrastrutture idriche alla Talete spa, gestore unico del Servizio Idrico Integrato. Una società pubblica ma di diritto privato, sul cui operato -invece- Zingaretti e la sua giunta non hanno avuto nulla da eccepire, nonostante la mala gestione finanziaria e i gravi problemi di qualità dell’”. Così in una nota congiunta i consiglieri regionali del M5S Silvia Blasi e Valerio Novelli, che sul tema hanno presentato un’interrogazione rivolta al presidente della, Zingaretti, e ...