“Una bomba nella pancia” Si sveglia di notte con dei dolori fortissimi I genitori la

Maltempo Sardegna - nubifragio a Fluminimaggiore : gravi danni - “Una vera e propria bomba d’acqua che non ci aspettavamo” : nubifragio nella notte a Fluminimaggiore (Sud Sardegna): il Rio Mannu ha esondato in più punti ed ha allagato il Paese. Le strade sono invase dal fango. L’Anas ha chiuso la Ss 126 in entrambe le direzioni nel tratto dal km 65,300 (Fluminimaggiore) al km 44,300 (Iglesias). Allagata la piana di Portisceddu, verso lo sbocco a mare del Rio Mannu. Il Sindaco Nando Pellegrini ha spiegato all’Adnkronos che ha “ordinato la chiusura ...

“Una proposta…”. Bomba Francesca Cipriani. Reduce dall’Isola dei famosi - la showgirl ha confessato il suo (inimmaginabile) desiderio più grande. Tutti in silenzio… Ma dice sul serio? : La sua avventura all’Isola dei famosi è iniziata nel peggiore dei modi: Francesca Cipriani ha avuto un attacco di panico proprio mentre doveva buttarsi dall’elicottero. Alla fine, però, si è buttata. Solo che, poi, dopo quella “scenata”, l’hanno presa in giro. E non poco. Sua madre, per giustificare il suo comportamento, mentre era ospite di un salotto tv, ha raccontato che sua figlia, per via di un intervento di chirurgia estetica al sedere, ...

Siria - almeno 70 civili uccisi a Douma Medico : “Una bomba al cloro sulla città”. Usa contro Mosca : “Ha responsabilità” : È di almeno 70 vittime civili il bilancio di un attacco lanciato venerdì dalle truppe governative Siriane verso la città di Douma, ultima roccaforte dei combattenti ribelli nella Ghouta orientale, a soli 10 km da Damasco, dove negli ultimi 30 giorni hanno perso la vita più di 1.500 persone. I servizi di assistenza medica, tra cui Medical Care and Relief Organizations, accusano il regime di Damasco di aver utilizzato armi chimiche. Il portavoce ...

AUSTIN - NUOVA ESPLOSIONE IN TEXAS/ Quarto pacco-bomba : torna l’incubo “Unabomber” in città : torna in azione l'attentatore (o il gruppo terroristico) che aveva già seminato morte a inizio marzo a AUSTIN nel TEXAS: domenica sera è esplosa una NUOVA bomba(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 11:00:00 GMT)