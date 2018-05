Playoff NBA 2018 | un miracolo di Belinelli non basta a Philadelphia | Boston e Cleveland

Playoff NBA - il milkshake che ha cambiato la stagione di Rajon Rondo : Rajon Rondo sta probabilmente vivendo il miglior momento della sua carriera da quando ha lasciato i Boston Celtics. La sua prestazione da 10 rimbalzi e 21 assist è solo l'ultima testimonianza dei suoi ...

Nba Playoff. Utah-Houston 113-92. Rockets avanti 2-1 nella serie : Una risposta forte e chiara. Addirittura rabbiosa, feroce. Houston stravince gara 3 a Salt Lake City e replica a Utah e ai critici in maniera enfatica, dopo la precedente partitaccia casalinga. I ...

Nba Playoff - New Orleans-Golden State 119-100 - Warriors avanti 2-1 nella serie : Il braccio e la mente hanno colpito ancora. Solo che stavolta, anziché stritolare Portland come nel primo turno, hanno fatto a pezzi Golden State riaprendo una serie che sembrava chiusa. Il braccio è ...

Playoff NBA 2018 - New Orleans-Golden State 119-100 : Anthony Davis domina - i Pelicans riaprono la serie : Nella serie di tre anni fa tra Golden State Warriors e New Orleans Pelicans, i poi campioni NBA spensero qualsiasi velleità degli avversari andando a vincere gara-3 con una rimonta negli ultimi minuti,...

Nba Playoff - Boston-Philadelphia 108-103 e 2-0 nella serie : Una cosa sembra certa in questi Playoff: vincere al TD Garden è impossibile. I Celtics fanno valere ancora una volta legge di casa centrando il successo per 108-103 che vale il 2-0 nella serie contro ...

Playoff NBA 2018 - Toronto-Cleveland gara-2 110-128 : mostruoso LeBron - esplode Love - è 2-0 Cavs : Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers 110-128 "La notte del fade-away ". Kevin Love assicura che già fin dallo shootaround del mattino si capiva che LeBron James aveva in serbo qualcosa di speciale per ...

Playoff NBA 2018 - Boston-Philadelphia gara-2 108-103 : Jayson Tatum guida la rimonta da -22 : è 2-0 Celtics : Boston Celtics-Philadelphia 76ers 108-103 Sotto di 22 punti all'inizio del secondo quarto non ha fermato i Boston Celtics dal mandare a segno la più grande rimonta ai Playoff della propria storia dai ...

Playoff NBA - Mitchell e Ingles griffano il colpaccio dei Jazz a Houston : Grazie ai 27 punti dell'ex Barcellona e ai 17 del rookie nativo di Greenwich, la franchigia dello Utah ha sbancato il Toyota Center di Houston 116-108 portando la serie sull'1-1

Playoff NBA 2018 : Joe Ingles trascina Utah! Vittoria in casa di Houston e serie sull’1-1 : I Playoff NBA sono ricchi di sorprese: e lo testimonia l’unica partita di questa notte, in cui gli Utah Jazz si sono imposti con il punteggio di 116-108 in casa degli Houston Rockets, portando la serie sull’1-1 e ribaltando il fattore campo. I Rockets, la miglior squadra dell’intera regular season, avevano perso solo una delle ultime 25 partite giocate davanti al pubblico di casa. Utah, di fatto, ha dominato la prima parte di ...

Playoff NBA : rimonta da sogno dei Cavs a Toronto - Golden State non si ferma : Playoff Nba: rimonta da sogno dei Cavs a Toronto, Golden State non si ferma Cleveland viene trascinata da un LeBron James ancora in tripla doppia in gara-1 contro Toronto: nella notte Nba i Raptors cadono dopo aver condotto i giochi per 48’, sbandano troppo ai supplementari e cedono il passo 112-113 ai Cavs all’Air Canada […]

Nba Playoff - Golden State-New Orleans 121-116 e 2-0 nella serie : Golden State , 2, -New Orleans , 6, 121-116 , 2-0 nella serie, New Orleans fa il suo in gara-2, gioca una buona pallacanestro per gran parte del match ma contro questi Warriors non basta. Golden State ...

Nba Playoff - Toronto-Cleveland 112-113 dts in gara-1 : Toronto ha preparato un anno intero questa serie: ha cambiato anima, pur mantenendo gli stessi interpreti, è diventata più forte, la regina dell'Est. Ma il fantasma di LeBron James ha di nuovo fatto ...