Elena Barolo e lo scherzo delle Iene | il cagnolino ' rapito' | l' ex Velina in lacrime Video

“L’hanno rapito” - la disperazione di Elena Barolo. Durante un servizio fotografico l’ex velina lo perde di vista e succede l’impensabile. La corsa in strada tra le lacrime : ma quello capita dopo qualche ora è davvero incredibile. “Un episodio che resterà nella storia…” : Insieme a Giorgia Palmas, dal 2003 al 2004, è stata la velina bionda di Striscia la notizia, poi la bella attrice di Centrovetrine. Di chi Parliamo? Ma di Elena Barolo naturalmente, torinese classe 1982, bella da morire. La Barolo, chi la conosce bene lo sa, non ha tante debolezze, una però la caratterizza: l’amore quasi patologico per il suo piccolo cane Whisky. Perché si sa, il cane è il miglior amico dell’uomo, ma non solo, anche e ...

