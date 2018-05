Domanda oro | primo trimestre più debole dalla crisi del 2008

Tesoro - rendimento stabile e Domanda sostenuta nell'asta di BOT semestrali : Teleborsa, - Sostanzialmente stabile il rendimento dei BOT semestrali nell'ultima asta. Il Tesoro ha collocato 6 miliardi di euro di titoli a sei mesi a un rendimento negativo a -0,421% , un punto ...

Tesoro - Jacovoni : Domanda per titoli di Stato forte e solida : Roma, 20 apr. , askanews, Il 2018 si è aperto con un contesto diverso da quello dello scorso anno, ma la domanda per i titoli di Stato del debito pubblico tricolore è rimasta solida e forte, ampliando ...

Lavoro : Inps - 31/3 ultimo giorno per Domanda disoccupazione agricola : Roma, 26 mar. (AdnKronos) – Scade sabato 31 marzo l’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola all’Inps. Per ottenere l’indennità di disoccupazione agricola, oltre a possedere i requisiti di legge, è necessario che il lavoratore agricolo presenti la domanda online all’Inps entro il 31 marzo. Il termine è perentorio, e viene posticipato solo se coincide con una domenica o con ...

Brt : come fare la Domanda di lavoro online alle posizioni aperte : come si vede anche dall'immagine Brt è detta anche come Bartolini, sua precedente denominazione, e con i suoi automezzi rossi gira per l'Italia assicurando spedizioni di merci di ogni forma e dimensioni. In precedenti articoli si è parlato delle sue offerte di lavoro, ma questa volta dal suo sito web si può constatare che le posizioni aperte sono oltre 40. Di seguito si andrà a descrivere la procedura online per accedere alle figure ricercate e ...

Proroga riguarda solo presentazione della Domanda di partecipazione al transitorio : La Proroga del termine della presentazione delle domande per la partecipazione al concorso abilitati, di cui abbiamo dato evidenza ieri, ha dato luogo a delle errate interpretazioni circa il possesso dei titoli, o meglio, della data di scadenza entro la quale devono essere conseguiti. Nei vari gruppi Facebook in cui i docenti si trovano per […] L'articolo Proroga riguarda solo presentazione della domanda di partecipazione al transitorio ...

Concorso docenti abilitati : Miur proroghi la scadenza per la presentazione della Domanda : Presentare la domanda per partecipare al Concorso docenti abilitati 2018 sta diventando una vera odissea. Si stanno susseguendo infatti le segnalazioni di malfunzionamento del servizio Istanze on line, utilizzato dal Miur come piattaforma per la presentazione delle istanze da parte di docenti e Ata. A molti docenti sta capitando, dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma […] L'articolo Concorso docenti abilitati: Miur proroghi ...