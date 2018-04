Renzi | No a M5S | “Di Maio? Faccia Governo con Salvini” Replica su Facebook “Nel Pd

Renzi : 'Chi ha perso non può governare' E lancia la costituente con M5S e Lega Di Maio : 'Ego smisurato' : 'Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo, non possiamo far passare il messaggio che 4 marzo è stato uno scherzo'. È quanto ha detto l'ex premier ed ex segretario del Pd, Matteo ...

Renzi rompe il silenzio : esecutivo del presidente per le riforme costituzionali - al M5s la proposta : Matteo Renzi va in tv da Fabio Fazio su Raiuno, rompe il silenzio sulla crisi istituzionale e azzoppa l'idea di un accordo di governo tra il Pd e il M5s. "Io penso che incontrarsi sia un bene - dice - si incontrano anche le due Coree, possiamo farlo pure noi con loro: ma in streaming". Il che equivale evidentemente a escludere una vera trattativa. A meno di una settimana dalla direzione del Pd, Renzi guarda già alla prossima mossa del ...

Renzi stoppa il governo con M5s : “Ma pronti a scrivere le regole insieme - anche con la Lega” : Renzi stoppa il governo con M5s: “Ma pronti a scrivere le regole insieme, anche con la Lega” L’ex premier e segretario del Pd: “O M5s e Lega fanno il governo o scriviamo le regole insieme: legge elettorale e una riformacostituzionale per fare iniziale davvero la terza Repubblica”.Cade nel vuoto l’appello del leader grillino. Mentre Berlusconi […]

Renzi : “Impossibile votare un esecutivo M5S. Il Pd non può governare - l’hanno deciso gli italiani” : No all'accordo di governo tra Pd e Movimento 5 Stelle. Ospite a Che tempo che fa, Renzi ha dichiarato: "Siamo seri. Chi ha perso le elezioni non può andare al Governo. Non possiamo rientrare dalla finestra dopo che gli italiani ci hanno fatto uscire dalla porta. I giochetti dei caminetti romani non possono valere più degli italiani"Continua a leggere

