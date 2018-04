Milano Marco De Lorenzo morto in un incidente a Costa Rei

Dj Fabo - processo a Marco Cappato : ecco cosa è successo/ Video - scontro fra Governo e Corte Assise di Milano : Dj Fabo, tutte le tappe della vicenda: dall'incidente alla morte fino al processo per Marco Cappato. La fidanzata Valeria Imbrogno e il "nodo" dell'aiuto al suicidio ad Un Giorno in Pretura(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 19:40:00 GMT)

Milano Meet the Media Guru : Francesco Paulo Marconi. L'intelligenza artificiale entra in redazione : L'incontro con Francesco Paulo Marconi è lunedì 9 aprile alle ore 19.30 presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci , via San Vittore 21 Milano, . Ingresso libero. ...

Milano mantiene vivo il ricordo di Marco Biagi : Sono stati conferiti nella Sala dell’Orologio di Palazzo Marino dall’Assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività Produttive e Commercio Cristina

Un atomo di verità : Aldo Moro e la fine della politica. Intervista a Marco DaMilano : ... ma valide anche per l'oggi… C'è una frase in un articolo giovanile di Moro che voglio citare: «il nostro posto è all'opposizione, il nostro compito è al di là della politica. Noi non abbiamo ...

?Un atomo di verità : Aldo Moro e la fine della politica. Intervista a Marco DaMilano : “Non è un saggio storico, come altri miei libri, e neppure un romanzo, ho provato a fare un viaggio nella memoria che è anche un viaggio fisico, mi sposto in diversi punti d’Italia e non solo, utilizzando la parola io perché tutto comincia da una scena: sono un bambino e passo con il mio pulmino delle scuole elementari da via Mario Fani venti minuti prima della strage del 16 marzo 1978. Quel giorno, ho scritto, sono diventato grande”. Con ...

#contagioazzurro al Sanga Milano. Marco Crespi : Il Sanga è un mondo, cosi lo comunica chi ne fa parte. Partendo da Franz Pinotti, che - partendo dall'oratorio di San Gabriele, da qui il nome Sanga nel 1999 - ha costruito un movimento che come dice con orgoglio ...

Giorgia : Marco Mengoni ospite del concerto di Milano di “Oronero Live 2018” : Marco Mengoni ha pensato di fare una sorpresona all’amica e collega Giorgia, in questi gironi impegnata nel suo nuovo tour “Oronero Live 2018”. [arc id=”8ce40e7c-db71-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Marco sarà ospite del concerto di Giorgia in programma stasera – mercoledì 7 marzo – al Mediolanum Forum di Milano. Dai un’occhiata qui sotto a cosa ha postato su Instagram! @googlemaps mi dà 7 ore a ...

Milano dà l'ultimo saluto a Gian Marco Moratti : Milano dà l'ultimo saluto a Gian Marco Moratti Presenti alla cerimonia in piazza San Carlo tanti imprenditori, sportivi, politici, ma anche persone comuni Continua a leggere L'articolo Milano dà l'ultimo saluto a Gian Marco Moratti sembra essere il primo su NewsGo.

