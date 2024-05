Botte alla compagna | denunciato un quarantenne sarzanese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) Sarzana (La Spezia) 11 maggio 2024 - Un uomo di 45 anni è statoperchè ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti ai danni della sua. La giovane vittima ha chiesto aiuto al commissariato di polizia di Sarzana dopo l’ennesima lite scoppiata in famiglia. L’uomosecondo il racconto dellagià in passato avrebbe sfogato la sua gelosia sulla giovanetenendo un atteggiamento inaccettabile, minacciandola e picchiandola. Qualche sera fa la donna ha quindi finalmente preso coraggio chiedendo l’intervento dei poliziotti del commissariato cittadino che sono arrivatisua abitazione in soccorso e dopo averla trasportata all’ospedale per accertamenti hannol’uomo e su richiesta del pubblico ministero il gip del ...