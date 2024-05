Incidente sull’ A1 | uomo ferito e trasportato d’urgenza a Montevarchi

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 11 maggio 2024) Nel mezzo della giornata odierna, la centrale operativa di Arezzo è stata chiamata a intervenire lungo l’autostrada A1 in direzione nord a seguito di unche ha coinvolto un’auto ferma nella corsia di emergenza. Verso le 12:00, un veicolo in transito ha urtato l’auto ferma, causando gravi danni e ferendo undi 40 anni, residente a Terni. La prontezza degli interventi ha permesso di soccorrere tempestivamente il, che è statoin codice 2 all’ospedale La Gruccia per ricevere le cure necessarie. Sul luogo dell’è intervenuta la Misericordia di, fornendo assistenza e supporto durante le operazioni di soccorso e di gestione dell’emergenza. Questoserve da ennesimo monitoimportanza di ...