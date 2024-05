Precipitata dalla zip-line Fly Emotion - i primi risultati dell’autopsia su Ghizlane Moutahir

(Di sabato 11 maggio 2024) Bema (Sondrio) –non è morta per un malore ma per le lesioni incompatibili con la vita causatecadutazip-Fly. Sarebbero queste le prima risultanzeeseguita sul corpo della 41enne che domenica scorsa ènel vuoto mentre provava l’ebrezza dell’aerofune che collega Albaredo per San Marco con Beme. A spiegarlo è stato il procuratore di Sondrio, Piero Basilone, dopo aver sentito il medico legale Luca Tajana, che ha eseguito l'esame autoptico. Imacroscopici sarebbero abbastanza netti e confermerebbero l’ipotesi del decesso conseguente a poli-traumatismi da precipitazione, mentre mancherebbero segni che possano ricondurre a un malore ...

