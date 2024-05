Si candidano a sindaco di Cirigliano Matera ed hanno nome - cognome ed età uguali | Marco Delorenzo

(Di sabato 11 maggio 2024) A, piccolissimo paese con circa 280 abitanti, in provincia di, i due candidati alla carica distesso, stesso coge stesso anno di nascita (il 1966) e sono cugini (figli di due fratelli) con sette mesi di differenza d’età. Il curioso caso riguarda(Uniti per) e(Costruire la rinascita) in lizza per le Comunali dell’8...

Mercoledì 15 maggio la presentazione della lista Scelgo Castelnuovo con Nepi sindaco del candidato a sindaco Fabrizio Nepi ...

Quando la politica con la P maiuscola era capace di inventare stratagemmi pur di ottenere finanziamenti per il territorio e le popolazioni che lo abitavano. Dalle vecchie memorie de 'Il Molise dalla r ...

RIETI - A Casperia va in scena una delle sfide più affascinanti e incerta per la successione a Marco Cossu, il sindaco uscente che non si ricandida alla carica di primo cittadino ma ...