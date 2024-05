Juventus-Salernitana - Allegri | Futuro? Presto saprete Basta un po' di pazienza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Torino, 11 maggio 2024 - "? Sono contento che una parte di tifosi mi abbia dimostrato affetto.un po' diormai, siamo ormai alla fine di questa stagione". Massimilianorisponde così alle domande sul suo, che appare sempre più lontano dalla. Ma per il momento l'attenzione continua ad essere rivolta al campo, dove domani i bianconeri possono chiudere il discorso Champions League. All'Allianz Stadium arriva la, già retrocessa: in caso di successo, la Vecchia Signora otterrebbe la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea per club. "Massimo rispetto per la" "Ladeve tornare a giocare la Champions League e a inizio stagione non ...