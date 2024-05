Calciomercato Milan - l’Atalanta riscatta Charles De Ketelaere La cifra

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 11 maggio 2024)conferma che riscatteràDe. Ecco lache il club rossonero incasserà La notizia era nell’aria, ma ora c’è anche la conferma:riscatterà dalDe. Parola del presidente della Dea, Luca Percassi, che dopo la semifinale di ritorno di Europa League contro il Marsiglia, ha confermato tutto. Il belga diventerà dunque a tutti gli effetti un calciatore del. Un riscatto meritato per l’ex Bruges che a Bergamo in questa stagione è esploso definitivamente. Seppur con qualche piccolo passo falso nell’arco della stagione, Deha prodotto numeri di un certo spessore: 7 reti e 6 assist in 31 ...