MotoGP - Enea Bastianini | Contento della gara ma peccato per la qualifica Domani voglio puntare in alto

(Di sabato 11 maggio 2024)guarda al bicchiere mezzo pieno dopo aver concluso al quarto posto la Sprint Race del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato di Le Mans, davanti a un pubblico vastissimo, laha regalato emozioni, ritiri (il suo vicino di box Francesco Bagnaia) e cadute (Marco Bezzecchi su tutti), con il pilota romagnolo che voleva centrare il podio, ma lo ha mancato davvero di poco. Jorge Martin si è aggiudicato lacon 2.2 secondi su Marc Marquez, quindi completa il podio proprio Maverick Vinales a 4.1. Quarta posizione proprio pera 4.7, quinta per Aleix Espargarò (con due long lap penalty) a 7.6, sesta per Pedro Acosta a 9.1. Settimo Fabio Di Giannantonio, ottavo Jack Miller, nono Raul ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11,10 La Q2 inizierà alle 11.15 e durerà 15 minuti. 11.09 La Sprint Race è dunque piuttosto compromessa per Marquez , che scatterà dalla quinta fila. Discorso completamente diverso per la gara di domani, ...

