Premierato - scontro Gasparri-Falcone Lei è una bugiarda Non si permetta E la conduttrice Panella sbotta | Fermatevi o chiudo i microfoni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Volano urla negli studi di Tagadà (La7) tra la giurista Annae il senatore di Forza Italia Mauriziodurante un dibattito sulla riforma deldefinisce “imbroglio” la riforma perché fa credere ai cittadini che ci sarà un plus di democrazia: “Non si dà affatto più potere agli elettori, perché altrimenti gli si consentirebbe di scegliere i propri rappresentanti, cosa che questo governo si guarda bene dal fare. In realtà, questa riforma dà molto più potere al candidato o candidata premier in modo che quella maggioranza, anche al cambiare delle condizioni, non possa essere messa in discussione dal Parlamento”.la interrompe subito, dissentendo, macontinua: “La nostra è una Repubblica parlamentare e il Parlamento è sovrano”. “No – insorge ...