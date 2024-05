Lazio-Empoli | probabili formazioni - orario e dove vedere la partita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Roma 11 maggio 2024 - C'è chi insegue un sogno, rimanendo aggrappato all'ultimo lume di speranza e chi invece quella fiammella la tiene stretta scappando da un incubo: nella giornata di domani, domenica 12 maggio, laospita l'in una sfida valida per la 36esima giornata di Serie A. Da una parte i capitolini inseguono ancora la Champions League, in una corsa perònon sono più padroni del proprio destino, ma anzi costretti ar speculare sugli errori di Roma e Atalanta. Dall'altra i toscani invece restano al momento fuori dalla zona retrocessione, ma con un calendario complicato e appena due punti di margine sull'Udinese terzultima, non possono permettersi passi falsi. Calcio d'inizio previsto per le ore 12:30. Il pareggio contro il Monza è stata una grossa botta morale alla squadra biancoceleste, ...