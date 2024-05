LIVE Lotta - Preolimpico 2024 in DIRETTA | Chamiz - Honis e Caneva ai quarti! Russo e Liuzzi in corsa per Parigi! Delusione Conyedo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50: Caneva schiena l’avversari ed è avanti 6-2 14.49: parte aggressivo sulle gambe del rivale Goncalves e ottieme i primi due punti ma Caneva risponde subito e si porta sul 2-2 14.48: E’ il momento di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.17. Sono bastati due minuti di incontro all’azzurro Honis per sbarazzarsi del costaricense Lacey e qualificarsi ai quarti di finale! Deciso ed energico l’azzurro che non ha lasciato scampo al ...