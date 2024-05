Lotto e Superenalotto - estrazioni di Oggi sabato 11 maggio 2024 | numeri e combinazione vincente

(Di sabato 11 maggio 2024) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 10, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 6 (93) 44 (83) 63 (54) 90 (44) 7 (41) Cagliari: 54 (102) 89 (71) 26 (71) 17 (66) 79 (65) Firenze: 7 (94) 21 (80) 20 (77) 10 (66) 39 (58) Genova: 74 (64) 66 (61) 28 (59) 73 (47) 1 (45) Milano: 45 (65) 35 (58) 50 (54) 19 (49) 20 (46) Napoli: 32 (78) 9 (74) 74 (67) 75 (66) 2 (66) Palermo: 88 (93) 39 (75) 81 (71) 85 (63) 29 (53) Roma: 77 (77) 51 (76) 5 (74) 53 (68) 9 (63) Torino: 29 (96) 51 (65) 10 (61) ...

Estrazioni del Lotto , Superena Lotto e 10e Lotto oggi sabato 11 maggio 2024 : numeri vincenti in diretta Estrazioni DEL Lotto oggi – Questa sera, sabato 11 maggio 2024 , alle ore 20 vanno in scena le Estrazioni del Lotto , Superena Lotto e 10e Lotto . I ...

Napoli, con una schedina di due euro vince 101 milioni al superenalotto. Tutte le ipotesi sul vincitore - Napoli, con una schedina di due euro vince 101 milioni al superenalotto. Tutte le ipotesi sul vincitore - Un turista Un disoccupato No, un’anziana. A Napoli è già partito il toto-vincitore dopo il clamoroso sei al Superenalotto di venerdì. Sei che ha portato in dote ben 110 milioni di euro. Non male. Ne ...

Napoli, con una schedina da 2 euro fa 6 al Superenalotto e vince oltre 100 milioni - Napoli, con una schedina da 2 euro fa 6 al Superenalotto e vince oltre 100 milioni - Oltre 100 milioni di euro vinti ieri sera al Superenalotto. La schedina vincente viene da Napoli, dove è stato centrato il 6. Il vincitore si porta a casa un montepremi di 101.511.953,21 euro. Si trat ...

Napoli, vincita record al Superenalotto - Napoli, vincita record al Superenalotto - A Napoli è stato è stato centrato il 6 al Superenalotto. Il vincitore si porta a casa un montepremi di 101.511.953,21 euro. Si tratta del primo sei del 2024. La giocata vincente è stata realizzata pre ...