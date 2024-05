La carne coltivata fa paura agli Stati Uniti | dopo la Florida - anche l' Alabama la vieta e il Texas ci pensa

La carne coltivata non salverà il mondo dall'oblio dagli allevamenti intensivi . Anzi, secondo la biotecnologa Nike Schiavo, "è anche inutile (al momento) considerarla una valida soluzione". Insomma, uno schiaffo in faccia alla ricerca scientifica e ...

Ron DeSantis , il repubblicano governatore della Florida , ha scelto il giorno della Festa dei Lavoratori per firma re la legge che mette al bando la produzione di carne coltivata nel suo Stato, sulle orme della normativa approvata lo scorso anno in ...

Ci verrebbe da dire che siamo... alla frutta. Invece, no. Siamo alla carne coltivata, ancora. Dicevamo tempo fa che nei commenti in rete il leader leghista Matteo Salvini stava battendosi per il titolo di peggior food blogger del made in Italy. ...