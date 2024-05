Internazionali d’Italia - Djokovic ci ride su | firma autografi… con un casco!

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Napolitano-Shang , incontro valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). secondo lucky loser sulla strada del tennista azzurro, in tabellone grazie a una wild card e sempre più ...

Nadal saluta gli Internazionali di Roma: "Al Roland Garros voglio esserci a tutti i costi" - Nadal, no alla celebrazione in campo L'organizzazione degli Internazionali d'Italia aveva preparato una celebrazione in campo per Nadal ma lo spagnolo ha rifiutato il tributo perché arrabbiato per l'...

Nadal eliminato a Roma da Hurkacz (6 - 1 e 6 - 3): probabilmente la sua ultima partita al Foro Italico (El Pais) - "Ritiro Amo ancora giocare, ma il mio corpo non riesce a resistere tante settimane di fila" Domani Rafa Nadal esordirà agli Internazionali d'Italia, a Roma. In conferenza stampa, ha parlato delle ...