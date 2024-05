Decreto Agricoltura - il Quirinale nicchia Restano tutti i paletti alle rinnovabili

(Di sabato 11 maggio 2024) Interlocuzioni tra Colle e Palazzo Chigi sul dl. Si parla di aspetti formali, non è in dubbio lo stop ai pannelli sulle terre coltivabili.

Nuova tegola – questa volta politica – per il governo di Giorgia Meloni. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , non è intenzionato a firmare il decreto -legge Agricoltura voluto da Francesco Lollobrigida e approvato lunedì scorso in ...

Il Decreto legge sull’ Agricoltura del ministro , e primo cognato d’Italia, Francesco Lollobrigida non passa al vaglio della presidenza della Repubblica. Non lo fa, almeno, con il testo che è stato […] The post Decreto Agricoltura , il Quirinale ...

Lollobrigida: "Siamo ad un ottimo punto per il decreto agricoltura" - Lollobrigida: "Siamo ad un ottimo punto per il decreto agricoltura" - 'Il decreto agricoltura e' ad ottimo punto. Abbiamo fatto un decreto che impatta in maniera molto favorevole su alcune criticita' che avevamo e ...

Il Quirinale boccia Lollobrigida: il decreto legge sull’agricoltura contiene norme non urgenti - Il Quirinale boccia Lollobrigida: il decreto legge sull’agricoltura contiene norme non urgenti - Un decreto legge nato male, a rischio di finire peggio. Il Dl agricoltura, tenacemente voluto dal ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, non convince il Quirinale. In queste ore ci sono ...

Lollobrigida, siamo a ottimo punto per decreto agricoltura - Lollobrigida, siamo a ottimo punto per decreto agricoltura - "Per il decreto agricoltura siamo a un ottimo punto. E' un decreto che impatta in maniera molto favorevole su alcune criticità che ancora abbiamo in Italia e che tentiamo di risolvere con iniziative p ...