Giustizia | Della Vedova - ' Pd nel fronte ideologico dei conservatori'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - “Elly Schlein oggi chiude a qualsiasi ipotesi di separazione delle carriere e lo fa davanti all'Anm. Penso sia un errore, che mette il Pd neldeiad ogni costo sul”. Lo afferma il deputato di Più Europa Benedetto. “La propagandamaggioranza sulla riforma, agitata come una clava, va sfidata con proposte concrete di riforma liberale, non con l'immobilismo. A pochi giorni dall'adesione alsmoCgil sul referendum per l'abolizione del Jobs Act, il Pd -insiste- sembra definitivamente arrendersi ...