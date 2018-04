Tennis | ATP Budapest 2018 | Marco Cecchinato ai quarti di finale! Battuto Damir Dzumhur in

oasport

(Di mercoledì 25 aprile 2018)non si ferma più a. L’azzurro, entrato nel tabellone dell’ATP 250 come lucky loser, ha ottenuto un’altra bella vittoria, battendo il bosniacoe qualificandosi aidi finale. Un 6-3 6-1 che non ha lasciato spazio al numero 32 del mondo, letteralmente annichilito, come già a Montecarlo la scorsa settimana, in poco più di un’ora da unconvincente, in controllo per tutta la durata dell’incontro. Sin dall’inizio è parsa evidente la superiorità delta siciliano, che ha impostato lo scambio da fondo provando a muovere il suo avversario.è stato solido al servizio, concedendo poco e mettendo di conseguenza pressione a. Il bosniaco ha infatti regalato di più e quando la sua battuta è calata di rendimento ecco che sono arrivate le prime palle break per il giocatore italiano. Sul ...