"Il significato del 25è ancora straordinariamente attuale. E' una data che ha restituito la libertà al nostro Paese,ma in cui è anche giusto ricordare quanti per quella libertà hanno sacrificato la loro vita". Così la presidente del Senatoin occasione del 73esimo della Liberazione. "Tutte le vicende di quella pagina fondamentale per l'Italia repubblicana rappresentano undella memoria da trasmettere alle nuove generazioni", aggiunge, e ricorda che è avvenuto così anche nella sua famiglia.(Di mercoledì 25 aprile 2018)