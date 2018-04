Roma | rapina in gioielleria dinanzi a occhi residenti

Roma - rapina in 8 minuti : 50mila euro nella gioielleria di Talenti : Roma, , askanews, - Un 'colpo' del valore di circa 50mila euro, realizzato in 8 minuti e 36 secondi. rapina nella gioielleria Gambacurta, in via Franco Sacchetti, a Roma, zona Talenti. E' avvenuta ...

Bologna - rapinata la casa di Romano Prodi. “Ci hanno portato via i ricordi di una vita” : hanno approfittato del fatto che, insieme alla moglie, fosse andato a Roma per partecipare all’udienza che il papa ha concesso alla diocesi di Bologna. Così, nella notte fra venerdì e sabato, i ladri sono entrati nella casa bolognese di Romano Prodi e l’hanno svaligiata. Sono in corso le indagini e anche la definizione esatta della refurtiva, della quale farebbero parte soprattutto orologi e gioielli. I ladri hanno forzato la porta ...

Roma : Prendevano a calci e pugni per rapinare - 3 arresti : Roma – I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Emessa dal Tribunale di Velletri, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Nei confronti di tre cittadini di origine romena di 38 anni, 28 anni e 37. Gli stessi sono ritenuti responsabili di aver commesso tre rapine nei primi mesi di quest’anno, due delle quali a Nettuno ed una ad Anzio. Le vittime, ...

Ravenna. Rapina alla Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna : un ferito : Pomeriggio di terrore nella filiale della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna in via Sant’Alberto a Ravenna. Alle 15.30

Roma - rapina alla Centrale Montemartini. Fuga con la cassaforte del museo : Due uomini armati e col viso coperto hanno sottratto la cassaforte del museo, un'auto li attendeva all'uscita

Napoli-Roma - passeggeri narcotizzati e rapinati sul treno per Termini : Arrivavano a Termini privi di conoscenza. Svenuti sui sedili, anche se all'inizio sembrava che dormissero solo profondamente. In realtà erano stati narcotizzati con un potente sonnifero, usato per ...

A Roma : sventato il sequestro a scopo di rapina - di un imprenditore Romano : ... quest'ultimo con vari precedenti contro il patrimonio e già appartenente alla nota banda denominata -Pink Panthers- responsabile di numerose rapine nelle gioiellerie di vari paesi del mondo'. 'Tutti ...

Roma - volevano sequestrare un imprenditore per rapinarlo : arrestati vicino allo stadio : Tre uomini bloccati con una pistola e del nastro isolante mentre stavano per fare irruzione in una villa